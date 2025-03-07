В Канаде осознали, что оборонное партнерство с США не усиливает, а ослабляет безопасность страны.

На фоне ухудшения отношений с США из-за внешней политики Дональда Трампа в Канаде боятся, что американцы могут "выключить" приобретенные канадцами новейшие истребители F-35. В частности о такой опасности в публикации для The Globe and Mail предупреждает авторитетный канадский эксперт по авиации Майкл Байерс.

Он соединил в единый контекст остановку американской помощи Украине и угрозы отключить ВСУ спутниковую связь Starlink, а также желание Трампа сделать Канаду "51-м штатом".

"Правительство Канады должно воспринять недавний украинский опыт как четкое предупреждение и отменить запланированную закупку истребителей F-35. Проблема заключается в том, что Канада никогда не будет иметь полного контроля над сильно компьютеризированными самолетами. Lockheed Martin, который производит F-35, всегда отказывался делиться полным "исходным кодом" с иностранными клиентами, включая близких союзников Соединенных Штатов", - пишет он.

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Эксперт отмечает, что перед каждой учебной или боевой миссией в бортовой компьютер F-35 нужно загрузить "данные миссии", обработанные специальными вычислительными средствами на территории США. Это нужно, чтобы в полной мере использовать все возможности F-35 по определению боевой ситуации.

"А теперь представьте, что президент США желает заставить Канаду пойти на уступки в отношении важнейших полезных ископаемых или, возможно, трансграничного отвода пресной воды. Он мог бы легко приказать запретить Канаде доступ к вычислительным средствам США. Наши F-35 все еще смогут летать, но их возможности будут скомпрометированы. Если бы Соединенные Штаты захотели вторгнуться в Канаду, они могли бы достичь преимущества в воздухе", - объясняет Байерс.

Отдельная проблема, по его словам, это цепи поставок запчастей. При необходимости США могут остановить эти поставки, что быстро прикует к земле канадские F-35.

Именно поэтому Байерс рекомендует правительству Канады отказаться от американских самолетов и присмотреться к шведским Saab Gripen E, которые хоть и не такие продвинутые, но имеют свои важные преимущества.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express признает, что несмотря на фантастичность, угроза дистанционного "выключения" F-35 действительно существует. Хотя после этого самолеты не превратятся в "тыкву", но их главные преимущества - способность эффективно реагировать на вражеские ракеты и радары - будут потеряны.

"Страх остаться без вооружения и беззащитными перед агрессией - это именно то, что посеяли трамписты среди союзников своими последними действиями. (...) В конце концов Канада - это большая, богатая ресурсами малозаселенная страна с небольшой армией, которая географически зажата между США и РФ. И в текущих мировых реалиях это не лучшее сочетание", - пишут украинские аналитики.

Критика самолетов F-35

Как писал УНИАН, американский олигарх Илон Маск раскритиковал истребители F-35 из-за их заоблачной цены и сомнительной эффективности. Он считает эти самолеты концептуально устаревшими и фактически уже не нужными.

На этом фоне в США действительно обсуждают необходимость скорейшего перехода на истребитель 6-го поколения, который должен стать преемником F-35. В частности существуют опасения, что Китай или уже создал свой самолет 6-го поколения, или близок к этому.

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