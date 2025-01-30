Некоторые говорят, что новые китайские истребители, это уже и есть шестое поколение, которое превосходит F-35.

На фоне появления у Китая собственных стелс-истребителей перспективы американского F-35 Lightning II становятся мрачными. Биржевые аналитики предсказывают, что США вскоре могут отказаться от планов масштабной закупки F-35 в пользу самолета следующего поколения, который уже на подходе. Об этом пишет Business Insider.

Биржевые эксперты обеспокоены тем, что акции Lockheed Martin - производителя трех версий F-35 - могут просесть, если у Пентагона появится лучший самолет.

Суть проблемы заключается в том, что американские военные покупают много F-35. Воздушные силы США планируют приобрести 1763 единицы F-35A до 2049 года, ВМС - 273 палубных F-35C, а Корпус морской пехоты - 67 F-35C и 353 реактивных F-35B. Но этим планам может помешать Илон Маск, чье влияние на американскую политику растет. Он неоднократно критиковал F-35 как слишком дорогие и морально устаревшие машины.

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И именно сейчас в США ведется разработка истребителя шестого поколения. Первая версия может появиться уже к 2030 году, и она будет иметь лучшие характеристики, чем F-35, включая лучшие двигатели, датчики и возможности незаметности. Но самое главное: новый самолет должен получить способность работать во взаимодействии с беспилотными роботами-истребителями, такими как Collaborative Combat Aircraft.

Как отмечает Business Insider, хотя претензии к F-35 являются обоснованными, пока нет реальных доказательств, что новые китайские стелс-истребители действительно способны тягаться с F-35. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что новые китайские самолеты вообще могут быть не пятым, как F-35, а уже шестым поколением.

Общая цена 25-летней программы F-35, от разработки прототипа до производства уже поставленных Пентагону более 1000 самолетов, уже пересекла отметку в 2 триллиона долларов. Это больше годового бюджета почти всех стран мира.

Учитывая это, авторы публикации отмечают, что какими бы ни были недостатки F-35, пока нет готового самолета, способного прийти на замену. И ожидаемый самолет шестого поколения отнюдь не застрахован от таких же гигантских перерасходов и многочисленных технических недостатков.

"Пока мир видел лишь несколько изображений двух новых китайских самолетов. Возможности - и ограничения - китайских проектов еще не раскрыты", - пишет Business Insider и напоминает, что когда-то во время холодной войны США так же пытались отчаянно догнать "русских", которые создавали передовое "чудо-оружие". Но в конце концов выяснялось, что на практике советское оружие показывало себя жалко.

Новая гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, США могут сделать ставку на безэкипажные подводные лодки в потенциальном противостоянии с Китаем в западной части Тихого океана. Фактически такой подводный дрон уже существует. Сейчас он может только минировать акваторию, но на него можно установить торпеды, превратив в настоящего хищника.

Также мы рассказывали, что Трамп приказал создать "Железный купол" для США. Теперь Пентагон в течение 60 дней должен предоставить структуру и план реализации противоракетной обороны следующего поколения.

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