Маск вскоре получит полномочия навести порядок с ненужными расходами правительства США.

Илон Маск, который вошел в близкий круг новоизбранного президента США Дональда Трампа, раскритиковал новейший американский истребитель F-35 в двух коротких публикациях в социальных сетях.

В своей соцсети X миллиардер перепостил видеоподборку со скоординированными полетами роев беспилотников.

"Тем временем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35", - написал он под видео.

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Когда другой пользователь X перечислил технические возможности F-35, защищая самолет, Маск ответил, что этот очень дорогой самолет имеет "лайновый дизайн".

Стоит заметить, что Трамп уже анонсировал назначение Илона Маска сопредседателем нового государственного агентства, задачей которого будет оптимизация работы государственных структур в США. Теоретически, в зону его ответственности могут попасть и расходы Пентагона на финансирование программы F-35. Эту программу уже неоднократно критиковали за астрономические расходы при не слишком больших преимуществах нового истребителя по сравнению с машинами предыдущего поколения.

Сам Маск тоже не впервые критикует этот самолет.

"Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но с его маневрами, дополненными автономией. У F-35 не будет никаких шансов против него", - писал Маск в Twitter в феврале 2020 года.

Что собой представляет F-35

F-35 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin в начале XXI века. Он имеет три модификации: F-35A (обычный взлет и посадка), F-35B (короткий взлет и вертикальная посадка) и F-35C (для авианосцев).

Самолет оснащен технологиями стелс, мощными сенсорами, а также способен выполнять миссии воздушного боя и ударов по земле. Его разработка направлена на обеспечение преимущества в современных и будущих боевых условиях, а также интеграцию с союзными силами через общую инфраструктуру и данные.

F-35 часто критикуют за высокую стоимость разработки и эксплуатации, которая уже превысила $1,7 триллиона за все время существования программы. Его также обвиняют в сложности обслуживания, низкой надежности на ранних этапах эксплуатации, проблемах с программным обеспечением и многих задержках в производстве. Некоторые эксперты указывают на ограничения в маневренности по сравнению с истребителями предыдущих поколений.

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