Ранее премьер-министр Канады считал заявления президента США отвлекающим маневром.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Канаду "является реальной". Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух канадских бизнесменов, которые присутствовали на канадско-американском экономическом саммите в Торонто, где прозвучало это заявление.

Этот комментарий премьер-министра, пишет издание, был сказан в микрофон, когда Трюдо считал, что СМИ в зале уже нет.

"Мистер Трамп имеет в виду, что самый простой способ сделать это - поглотить нашу страну. И это реально. В моих разговорах с ним на..." - сказал, по информации издания, Трюдо, прежде чем микрофон выключился.

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Ранее же, как известно, комментарии Трампа о превращении Канады в 51-й штат Соединенных Штатов Трюдо считал лишь отвлечением внимания.

Политика Трампа в отношении Канады: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 2 февраля Трамп во второй раз предложил Канаде стать 51-м штатом США. При этом пообещал канадцам "значительно более низкие налоги и лучшую военную защиту". Он заявил, что США платит "сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду" и что "без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна".

Также президент США подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Он применил чрезвычайные экономические полномочия в попытке заставить их бороться с нелегальной иммиграцией и наркотиками, попадающими в Штаты.

Премьер-министр Канады Трюдо объявил "тяжелые времена" для страны из-за пошлин США. По его словам, для Канады "наступил критический момент". Также он пообещал Трампу "содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ".

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