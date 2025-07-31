В пятницу, 1 августа, погода в Киеве будет теплой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура ожидается около +16°...+17°, а днем воздух прогреется до +25°. В течение дня ожидается практически безоблачная погода, без существенных осадков.
Атмосферное давление немного повысится, но все равно будет ниже нормы, 743-745 миллиметров ртутного столба. Ветер изменит направление на западное, 5-10 м/с.
Погода 1 августа
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +15°, днем +25°.
В Виннице завтра будет +14°...+25°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +24°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+26°.
В Одессе 1 августа - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +31°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +26°, небольшая облачность, возможен дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +18°...+31°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +30°.