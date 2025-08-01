Ученые отметили, что выявить их было крайне сложно, поскольку невооруженным глазом их разглядеть было невозможно.

Исследователи изучили татуировки на теле одной из сибирских "ледяных мумий" и пришли к выводу, что современному татуировщику было бы трудно их воспроизвести.

Мумия татуированной женщины, возрастом около 50 лет, является представительницей древней пазырыкской кочевой культуры, которая существовала в обширных степях между Китаем и Европой, пишет Би-би-си.

Пазырыкские "ледяные мумии" были обнаружены в ледяных гробницах в горах Алтая в Сибири в XIX веке, но разглядеть татуировки на них было трудно. Дело в том, что татуировки не были видны невооруженным глазом, поэтому ученые просканировали их и увидели "сложные, четкие и однородные" рисунки.

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"Эти открытия помогли понять, насколько развитыми были эти люди", - прокомментировал ведущий автор исследования доктор Джино Каспари из Института геоантропологии имени Макса Планка и Бернского университета.

Ученые рассказали, что на правом предплечье у пазырыкской женщины было изображение леопардов, окруживших оленя. На левом - мифическое существо грифон с телом льва и головой и крыльями орла, похоже, сражается с оленем.

"Скрученные задние части тел и очень интенсивные сцены сражений диких животных типичны для этой культуры", - отметил Каспари.

Кроме того, у женщины на большом пальце также обнаружили изображение петуха, что, по словам Каспари, показывает "интересную манеру и определенную уникальность".

Команда археологов работала с исследователем Даниэлем Ридэем, который воспроизводит древние татуировки на своем теле с помощью исторических методов. Его выводы, сделанные по результатам сканирования, позволили ученым сделать вывод, что качество работы на двух руках различается: это позволяет предположить, что либо татуировки были сделаны разными людьми, либо татуировщик ошибся.

"Вероятно, на нижнюю часть правой руки ушло четыре с половиной часа, а на верхнюю - еще пять. Это говорит о твердой приверженности человека. Представьте себе, что вы сидите на земле в степи, где все время дует ветер. Это должно было быть сделано человеком, имеющим представление о здоровье и безопасности, знающим о рисках, которые возникают при проколе кожи", - объяснил ученый.

Анализируя следы на коже женщины, ученые решили, что рисунки, вероятно, были нанесены с помощью трафарета, а затем уже татуированы.

Археологи полагают, что для этого использовался игольчатый инструмент с множеством мелких острых концов, вероятно, из рога или кости животного, а также игла с одним острым концом. Пигмент, скорее всего, был изготовлен из сгоревшего растительного материала или сажи.

"В те времена это уже была профессиональная практика, люди тратили много времени и усилий на создание этих изображений, они были чрезвычайно сложными", сказал Каспри.

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