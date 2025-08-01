Уже известно о более 60 погибших в Пекине и соседних регионах, разрушены мосты и дома.

Сильные дожди и наводнения, которые обрушились на север Китая, унесли жизни не менее 60 человек. Более половины из них погибли в доме престарелых в пригороде Пекина. Столице Китая пришлось столкнуться с самым смертоносным наводнением за последние годы, пишет Reuters.

Как сообщается, непосредственно в Пекине за последнюю неделю погибли 44 человека. Еще болеее 30 человек пропали без вести в столице и соседней провинции Хэбэй.

Проливные дожди начались неделю назад и достигли пика в понедельник. В одном з районов Пекина выпало до 573,5 мм осадков — почти столько же, сколько в среднем выпадает за год (около 600 мм).

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Как сообщает Reuters, в доме престарелых в пригороде Пекина погиб 31 человек. Сигнал о том, что в здании остались заблокированные люди, поступил рано утром в понедельник, но спасателям мешали бурные потоки воды, затопившие улицы.

"Центр городка, где располагался дом престарелых, долгое время считался безопасным и не был включён в план эвакуации. Это говорит о недостатках нашего плана действий в чрезвычайных ситуациях и слабом понимании масштабов экстремальной погоды", — говорят местные власти.

На момент бедствия в учреждении находились 69 пожилых людей, 55 из которых имели те или иные функциональные ограничения.

Всего в Пекине из-за дождей и наводнений пострадали более 300 000 человек. Повреждено свыше 24 000 домов, 242 моста и 756 км дорог.

Наводнения в Китае

Метеорологи связывают рост числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди и аномальная жара, с изменением климата.

Летом 2023 года от ливней в Пекине погибли 33 человека. Десятью годами ранее, в июле 2012-го, город пережил самое смертоносное наводнение в своей истории - тогда погибли 79 человек.

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