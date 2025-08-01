Причиной третьей мировой войны могут быть не территории, а этот иссякающий ресурс

Экологи видят признаки войны за пресную воду уже в нескольких регионах.

Причиной следующих больших войн могут быть не территории или энергоресурсы, а пресная вода. Дело в том, что из-за изменений климата в традиционно засушливых регионах воды становится все меньше и конкуренция обостряется. Экологический портал Еcoticias назвал несколько регионов, где возникает самый серьезный дефицит воды.

Опираясь на заявления авторитетных международных организаций, а также известных политиков и общественных деятелей, авторы указывают, что формируются контуры причин следующей большой войны. Пока они тихие и невидимые, но уже двигают миллиарды и меняют судьбы миллионов людей. Речь идет о том, как недостаток пресной воды угрожает социальному и экономическому прогрессу.

Портал напоминает, что распределение количества осадков в мире меняется: влажные регионы затапливают проливные дожди, а в засушливые сталкиваются с историческими засухами. А общемировая температура продолжает расти, что влечет за собой рост испарений, уменьшение количества воды в водохранилищах, снижение количества снега и сокращение летнего запаса воды.

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Исследования Европейской комиссии выявили около 300 территорий по всему миру, подверженных риску водных конфликтов. К наиболее уязвимым регионам относятся страны, которых отделяют от соседей крупные речные бассейны. Это Египет и Эфиопия, которые граничат через Нил. Также Индия и Пакистан, которых разделяют воды приграничной реки Инд. С другой стороны Индия граничит с Бангладеш через реку Ганг. А Турция, Сирия и Ирак могут конкурировать из-за воды рек Тигр и Евфрат.

Лишь 2,5 процента воды на планеты пригодно для питься, напоминают экологи. При этом большая ее часть заморожена в ледниках. А население тем временем выросло, спрос на воду возрос, поэтому кризис касается все большего количества людей.

Какая ситуация с водой в Украине

Напомним, что из-за жары и отсутствия дождей в бассейне реки Днестр значительно снизился уровень воды. Вероятно, речь идет о сезонном явлении. В Молдове уже объявили повышенный уровень опасности, а в Украине ситуацию спасают, регулируя уровень воды благодаря Днестровскому водохранилищу.

Однако о надвигающемся масштабном водном кризисе предупреждает руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин. Из-за климатических изменений, войны и ряда технических факторов он спрогнозировал, что уже в перспективе десятилетия крупные города будут получать воду почасово.

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