В настоящее время известно, что в результате вчерашней атаки России по Киеву погибло 28 человек.

В результате атаки Российской Федерации по столице Украины уже известно о 28 погибших, но под завалами еще могут быть люди.

Об этом сказал представитель ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона. "В результате террористического акта погибло на данный момент уже 28 человек. Только что передали информацию, что еще одного человека в Святошинском районе из-под обломков 9-этажки вытащили наши спасатели", - отметил он.

При этом Хорунжий сказал, что есть вероятность, что будут еще найдены люди, потому что продолжается разбор завалов, работает инженерная техника, спасатели, психологи, а волонтеры раздают людям еду.

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"По состоянию на вчера речь шла о поисках 22 человек. Но мы не сосредотачиваемся на этих данных, а будем проверять абсолютно все участки в этом доме. Поэтому четко утверждать сколько могло быть людей там мы не можем, потому что есть разные обстоятельства - человек мог поехать в отпуск, не находиться в это время дома или наоборот кто-то мог прийти в гости. Здесь разные могут быть варианты", - сказал Хорунжий.

Он напомнил, что 31 июля в Киеве было две активные локации по которым ударил враг. По его словам, в Соломенском районе - четырехэтажный жилой дом, где вчера "закрыли локацию" - там погибло три человека.

Удар по Киеву

Количество жертв в результате ракетного удара россиян по жилой многоэтажке в Киеве возросло, среди них 3 ребенка.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых маленький ребенок.

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