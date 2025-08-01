Отменены более 1100 авиарейсов, сотни задержаны, поезда перестали курсировать между городами, а людей просят не покидать свои дома.

Сильные дожди и внезапные наводнения нарушили движение поездов и самолётов на восточном побережье США. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает Reuters.

Национальная метеослужба предупредила о возможных подтоплениях в крупных городах от Вашингтона до Нью-Йорка.

Как сообщается, ненастье привело к массовым сбоям в авиаперевозках: отменены более 1 170 рейсов, сотни задержаны. Пострадали крупнейшие аэропорты, включая Ла-Гуардия, Филадельфию, Бостон и другие.

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Между несколькими гороьдами пршилось полностью остановить поезда.

По прогнозам, в регионе может выпасть еще до 12–13 см осадков. Власти призывают людей оставаться дома и следить за предупреждениями.

Причиной экстремальной погоды стал холодный фронт, который в регион сочетание нестабильных воздушных масс и исключительного количества атмосферной влаги.

На Пекин обрушилось мощное наводнение. В китайской столице уже несколько дней идут проливные дожди. В пригороде Пекина наводнения затопило дом престарелых, в результате чего погибли более 30 человек. Всего жертвами непогоды стали уже более 60 человек, разрушены мосты и дома.

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