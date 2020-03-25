Масштабная трансформация: американцы отказываются от танков в пользу дронов

Корпус увеличит количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений с 7 до 21.

Пентагон планирует провести реформу Корпуса морской пехоты, предусматривающая, в частности, полный отказ от танков и уменьшение числа тяжелой артиллерии на пользу мобильных ракетных комплексов и БПЛА.

Об этом пишет Defense Express.

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Отмечается, что США планирует сократить численность морских пехотинцев, отказаться от всех 7 танковых подразделений, а парк бронетехники ограничить LAV-25 и боевыми машинами-амфибиями, которые заменят гусеничные десантные машины.

Количество батарей 155-мм гаубиц уменьшится с 21 до 5. Число эскадрилий истребителей останется прежним – 18, однако количество самолетов в каждой уменьшится с 16 до 10; также сократят и вертолетный парк. Зато расширится беспилотная авиация морской пехоты – с трех до шести эскадрилий.

Одновременно Корпус увеличит количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений с 7 до 21.

Целью реформы, по словам чиновников, является создание компактных групп, которые с поддержкой беспилотников смогут контролировать небольшие острова и быстро создавать передовые оперативные базы.

Как сообщал УНИАН, украинский БТР «Атаман 6x6» опробовали на бездорожье. Машина полностью разработана по международным стандартам для морских пехотинцев.