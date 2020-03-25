цей матеріал доступний українською

Масштабная трансформация: американцы отказываются от танков в пользу дронов

11:28, 25 марта 2020
Оружие
517 0
Американцы смогут контролировать небольшие острова вместе с беспилотниками / defence-ua.com

Пентагон планирует провести реформу Корпуса морской пехоты, предусматривающая, в частности, полный отказ от танков и уменьшение числа тяжелой артиллерии на пользу мобильных ракетных комплексов и БПЛА.

Об этом пишет Defense Express.

Читайте такжеВ США резко вырос спрос на огнестрельное оружие на фоне пандемии коронавируса

Отмечается, что США планирует сократить численность морских пехотинцев, отказаться от всех 7 танковых подразделений, а парк бронетехники ограничить LAV-25 и боевыми машинами-амфибиями, которые заменят гусеничные десантные машины.

Количество батарей 155-мм гаубиц уменьшится с 21 до 5. Число эскадрилий истребителей останется прежним – 18, однако количество самолетов в каждой уменьшится с 16 до 10; также сократят и вертолетный парк. Зато расширится беспилотная авиация морской пехоты – с трех до шести эскадрилий.

Одновременно Корпус увеличит количество ракетно-артиллерийских единиц наземного базирования и противотанковых ракетных подразделений с 7 до 21.

Целью реформы, по словам чиновников, является создание компактных групп, которые с поддержкой беспилотников смогут контролировать небольшие острова и быстро создавать передовые оперативные базы.

Как сообщал УНИАН, украинский БТР «Атаман 6x6» опробовали на бездорожье. Машина полностью разработана по международным стандартам для морских пехотинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter