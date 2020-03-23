По стандартам НАТО: украинский БТР опробовали на бездорожье (видео)

У нового БТР – полноценная противоминная защита по стандартам НАТО; многослойная броня защищает от 8 кг взрывчатки.

Украинский БТР «Атаман 6x6» опробовали на бездорожье. Машина полностью разработана по международным стандартам для морских пехотинцев.

Об этом пишет Defense Express.

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«Атаман 6х6» отличается от старых советских БТР компоновкой с передним размещением двигателя, что позволяет защитить бойцов в задней части машины и десантироваться с кормы. Верхняя лобовая часть имеет острый угол для обеспечения устойчивости и максимизации рикошетов.

Также у нового БТР – полноценная противоминная защита по стандартам НАТО; многослойная броня защищает от 8 кг взрывчатки. Для изготовления использовали стальные листы производства североатлантического альянса.

«Атаман 6х6» весит 23 т, разгоняется до 110 км/км.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 км.