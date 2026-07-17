Австралия успешно испытала новую систему ПРО с ракетой SM-2

Во время запуска ракеты был интегрирован австралийский радар, который взаимодействовал с американской системой управления вооружением.

Австралия провела успешный боевой запуск прототипа наземной системы ПРО с ракетой Standard Missile-2 (SM-2). Об этом сообщило правительство страны.

Испытание состоялось в ходе учений Taipan Strike 26 на полигоне Вумера в штате Южная Австралия.

Отмечается, что для перехвата воздушной цели была использована зенитная ракета SM-2, которая является одной из основных зенитных ракет корабельной системы противовоздушной обороны Aegis. Это оружие предназначено для перехвата самолетов, крылатых ракет и некоторых других воздушных целей на средних дистанциях.

Видео дня

"Во время запуска ракеты был задействован австралийский радар, который взаимодействовал с американской системой управления вооружением и ракетной пусковой установкой, что позволило сбить крылатую ракету-мишень с помощью австралийской ракеты. Этому предшествовал период тесного сотрудничества, инноваций и инженерных разработок, направленных на создание этого успешного прототипа", - подчеркнули в правительстве.

Уже в ходе испытаний прототип системы успешно поразил крылатую ракету-мишень.

Также известно, что интеграцию радара с боевой системой Aegis осуществили австралийская компания CEA Technologies и американская компания Lockheed Martin.

"Эти первые в своем роде испытания с боевыми выстрелами являются практической демонстрацией того, как Вооруженные силы Австралии сотрудничают со своими партнерами и местной промышленностью для обеспечения критически важных оборонных возможностей - укрепляя наш суверенитет и способствуя безопасности австралийцев", - заявил вице-премьер-министр Ричард Марлз.

В свою очередь начальник ВВС страны, маршал авиации Стивен Чаппелл подчеркнул:

"Taipan Strike 26 - это интегрированная операция по противовоздушной и противоракетной обороне под руководством ВВС, направленная на изучение вариантов возможностей противовоздушной обороны средней дальности для принятия обоснованных решений о закупке военных ресурсов. Успех учений с боевыми стрельбами Taipan Strike 26 является ещё одним свидетельством прочности наших партнерских отношений, а также нашего тесного взаимодействия с промышленностью".

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, украинский дрон-перехватчик во второй раз сбил потенциальный носитель ракет "Бандероль". Отмечается, что это уже второй случай, когда "Орион" удалось сбить дроном-перехватчиком.

Стоимость "Ориона" достигает $5 000 000. Он может нести не только авиабомбы, но и ударные "Бандероли", которыми враг терроризирует украинские города.

Также сообщалось, что Китай построил копии американского корабля, самолетов и военной базы, которые военные используют для подготовки к возможному конфликту с Тайванем и США. На фото можно увидеть трехмерный макет американского эсминца класса Arleigh Burke, который возвели посреди пустыни за шесть месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: