Женщина работала в больнице.

Российские оккупанты убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что 8 июля после 18:00 российский FPV-дрон поразил гражданскую женщину, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цупивкой.

"57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу. Медики сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась", – рассказал начальник МВА.

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Задоренко добавил, что погибшая была сотрудницей Дергачевской центральной больницы, последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне.

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В то же время обозреватель Foreign Policy Кристиан Кэрил отмечает, что украинское руководство сформировало новую стратегию ведения войны, которая делает ставку не на масштабные наступательные операции, а на системное ослабление военного и экономического потенциала России.

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