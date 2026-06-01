К концу лета РФ окончательно обескровит свою армию: Дикий рассказал, чего ждать на фронте

Россияне будут и дальше выполнять приказ о полном захвате Донецкой области, считает эксперт.

Весеннее наступление российских захватчиков оказалось "полностью отрицательным". Такое мнение высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

Он отметил, что у россиян есть приказ дожать Донбасс, поэтому они, скорее всего, сосредоточатся именно на этом направлении.

"Из этого не следует, что летом они не попытаются что-то где-то дожать. У них настолько жесткий политический приказ до конца лета дожать Донбасс, что они хоть и не дожмут, но давить будут очень сильно в первую очередь на Донецком направлении", – говорит он.

Видео дня

В то же время, по мнению Дикого, никаких значительных результатов от россиян ожидать не стоит. В то же время ВСУ могут воспользоваться моментом.

"До конца лета в этом наступлении они окончательно обескровят свою армию, и где-то к осени она окончательно потеряет боеспособность. А что мы будем с ней дальше делать – зависит от того, в каком состоянии мы дойдем до этой осени. То есть здесь все в наших руках", – пояснил Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали об успехах Сил обороны на фронте. По данным аналитиков, РФ потеряла не менее 46 кв. км территории на Александровском направлении. В частности, украинские защитники вернули под свой контроль территорию вблизи Новоселовки. Также Силы обороны проводят зачистки от российских оккупантов недалеко от других населенных пунктов на этом направлении.

Между тем аналитики из Института изучения войны пишут, что хотя армия РФ и теряет темпы на фронте, однако кремлевский диктатор может об этом не знать. Аналитики просмотрели карты, которые российское командование передает Путину, и пришли к выводу, что они не соответствуют действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: