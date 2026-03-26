Россияне сосредоточились на Александровском направлении: военный рассказал о ситуации

Российские оккупанты скопили мощную группировку войск на Александровском направлении. Об этом в эфире"Киев 24" сказал Денис Бобков (журналист), начальник отдела коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Отвечая на вопрос о ситуации на Александровском направлении, он отметил, что прилагается максимум усилий для уничтожения врага там. Баланс количества уничтоженных единиц техники и личного состава – в пользу Вооруженных сил Украины.

"В основном это уже не те военнослужащие, которых мы видели в 2025 году. Здесь уже более молодые, более мотивированные контрактники, более профессиональные. Однако это не отменяет того факта, что они так же уничтожаются, как и их предшественники", – сказал Журналист.

Он добавил, что украинские войска пытаются не допускать прорыва врага к населенным пунктам и уничтожать его еще до подхода.

Срыв попытки масштабного наступления России

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины на прошлой неделе удержали усиленный натиск со стороны российских захватчиков на различных участках фронта и продолжают срывать оккупационные планы весенне-летнего наступления.

По его словам, с 17 по 20 марта основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника. В частности, на Александровском направлении противник атаковал позиции украинских войск 96 раз.

