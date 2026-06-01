Российские войска усилили наступление и меняют тактику ведения боевых действий на фронте

Российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, задействуя небольшие пехотные группы и меняя тактику, сообщили военные.

Российские войска с начала весны активизировали наступательные действия на Александровском направлении. Оккупанты накапливают силы на занятых рубежах и пытаются проникать вглубь украинской обороны небольшими пехотными группами. Об этом "Суспильному" рассказал украинский военный с позывным "Аякс".

По его словам, российские подразделения все чаще действуют очень небольшими группами – иногда даже по двое или поодиночке, пытаясь незаметно продвигаться через открытую местность или вдоль посадок под прикрытием аэроразведки.

"Уже есть даже случаи, когда они идут по одному… преодолевают по 500 метров… То есть сейчас они снова активизировались, накопили у себя личный состав. Такое впечатление, что он у них не заканчивается", – отметил военный.

Он также добавил, что российские военные, вероятно, стали лучше подготовлены к противодействию украинским дронам. В частности, они пытаются сбивать FPV-дроны и разведывательные БПЛА, а также лучше ориентируются во время боевых действий.

По словам военного, у противника снизился уровень страха перед поражением, а тактика действий постепенно адаптируется к условиям современной войны с активным использованием беспилотников.

Украинские защитники продолжают отслеживать и уничтожать вражеские группы на этом направлении.

Ранее сообщалось, что оккупанты в панике ищут способы защитить свой военный транспорт от украинских дронов с машинным зрением в оперативном тылу. Так, они начали окрашивать свой транспорт в бело-черные цвета, наподобие окраски зебры. Вероятно, россияне пытались воссоздать очень специфический вид камуфляжа, изобретенный во время Первой мировой войны, который использовался для военных кораблей.

Кроме того, как заявил директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, Россия использует ударные дроны для массированных атак, а ракеты выполняют дополнительную роль психологического оружия. По его словам, ожидание новой и неизвестной угрозы может деморализовать украинское общество.

