Лукашенко есть чего бояться: эксперт назвал уязвимое место Беларуси

Беларуский диктатор Лукашенко очень боится, что Украина нанесет удар по Мозырскому НПЗ.

Украина готова действовать превентивно и использовать свое право на самооборону. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в своем аналитическом брифинге на YouTube.

"Президент Украины Владимир Зеленский довольно решительно призвал Лукашенко перестать подыгрывать Путину в агрессии. А именно – перестать давать возможность России размещать антенны и ретрансляторы, которые враг использует для того, чтобы улучшать и повышать эффективность атак на территории Украины", – сказал Мусиенко.

Он отметил, что Беларусь неоднократно предоставляла России возможность размещать соответствующие усилители сигнала.

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"Для того, чтобы передавать сигналы на как можно большую дальность, чтобы у России, например, была возможность атаковать запад нашего государства, атаковать Волынь, чтобы беспилотники летели вдоль границы Украины и Беларуси, и нам было сложнее их где-то перехватывать, устанавливаются соответствующие антенны, усилители сигнала для того, чтобы как можно дольше обеспечивать связь, соответствующую альтернативную связь для "Гераней" (так называемых "Шахедов"), которые летят наносить террористические удары по территории Украины", – отметил Мусиенко.

Ранее украинское руководство заявляло, что фиксируется усиление определенной враждебной активности России на территории Беларуси. Враг разрабатывает способы совершенствования атак на территорию Украины.

"Кроме того, они оборудовали там защитные оборонительные позиции, позиции для артиллерийской стрельбы, создают инфраструктуру и площадки для размещения, возможно, в будущем военных городков и воинских частей. И все это фиксировалось", – сказал Мусиенко.

Он напомнил, что Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж российских ретрансляторов сигнала.

"Неделя – абсолютно правильная позиция", – подчеркнул Мусиенко.

Чего боится Лукашенко

Как считает аналитик, Лукашенко очень насторожен и боится за Мозырский НПЗ.

"Когда он говорил о том, что у ВСУ всё как на ладони, и они всё непосредственно видят в Беларуси, то он, в первую очередь, имел в виду Мозырский НПЗ. Он же, конечно, понимает: как только мы нанесём по нему удар – тогда всё. Беларусь не сможет поставлять нефтепродукты, в первую очередь, в Московский регион. А именно туда они их направляли и направляют. Поэтому по Мозырскому НПЗ может прилететь удар. Это очевидно для меня и абсолютно правильно", – подчеркнул Мусиенко.

При этом он не исключает, что "если в течение недели Лукашенко не примет решение об уборке ретрансляторов – по ним полетят украинские дроны".

Также он объяснил, что это означает.

"Это означает, что мы сильны. Мы демонстрируем собственную субъектность. Мы защищаемся. И мы говорим: убирайтесь, россияне, из Беларуси. И Лукашенко даем шанс", – подчеркнул Мусиенко.

Украина не будет ждать, пока РФ и Беларусь подготовят новое вторжение

Он считает, что Украина реализует свое право на самооборону, а Лукашенко и его войскам лучше задуматься и посмотреть, как горит в России, потому что так же могут гореть Мозырский НПЗ, ретрансляторы и другие военные объекты.

"Мы не будем ждать, пока Беларусь и Россия подготовят новое вторжение в Киев или Черниговскую область. Нет, мы будем действовать превентивно", – подчеркнул Мусиенко.

Ситуация вокруг Беларуси

Как сообщал УНИАН, у Беларуси есть время, чтобы самостоятельно убрать со своей территории ретрансляторы, которые помогают России атаковать Украину.

В частности, у беларуского лидера Александра Лукашенко есть неделя, чтобы вывести с территории своей страны технику, которую РФ использует для атак на Украину, при этом было отмечено, что Украина примет меры, если он этого не сделает.

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