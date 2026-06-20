Украина взялась за Беларусь: аналитик объяснил стратегию Киева

В Киеве, вероятно, стремятся завершить войну до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким предупреждением в адрес Беларуси, призвав Минск убрать ретрансляторы, которые, по данным Киева, наводят российские беспилотники. Как пишет политический аналитик и бывший словацкий дипломат Балаж Ярабик, этот шаг является частью более широкой стратегии Украины по прекращению войны.

Эксперт отмечает, что Украина всё реже рассматривает Беларусь исключительно как младшего партнёра России и воспринимает её как важный элемент архитектуры послевоенной безопасности в регионе.

Как пишет Ярабик, за время полномасштабной войны Киев смог существенно нарастить возможности для нанесения ударов на средние и большие расстояния, и теперь Украина ведет диалог с Минском с позиции силы. По мнению аналитика, беларуский трек является частью более широких усилий Киева по завершению войны до зимы. Причем на приемлемых для Украины условиях.

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"Новый "Минск", только не в Минске. Более жесткий тон сигнализирует о том, что Украина намерена выйти из войны не просто как выживший, а как ключевой игрок в сфере безопасности в регионе", – считает Ярабик.

Аналитик полагает, что у Киева действительно есть определенные возможности для нанесения ударов по Беларуси, но такой шаг означал бы существенное расширение войны и ее эскалацию, что не является целью Украины.

"Пока что это выглядит как контролируемая риторическая эскалация: повышение рисков горизонтальной эскалации для увеличения рычагов влияния и ослабления (последнего) союзника России изнутри. Киев стремится/надеется на нечто подобное и в России (внутренняя дестабилизация)", – резюмирует эксперт.

Украинский ультиматум Беларуси

Как писал УНИАН, накануне Владимир Зеленский призвал беларуского диктатора Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогают россиянам наводить дроны на цели в Украине. Украинский президент дал Беларуси неделю на выполнение ультиматума, пригрозив, что в противном случае Украина уберет ретрансляторы сама.

А уже сегодня Зеленский сообщил, что у Украины есть претензии к Беларуси не только в отношении ретрансляторов. Президент отметил, что поставки беларуских комплектующих для оружия и топлива также помогают России вести войну.

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