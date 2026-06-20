'Если он не сделает - сделаем мы': Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

По словам президента, именно Беларусь является одним из главных поставщиков для российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко есть неделя, чтобы вывести с территории своей страны технику, которую РФ использует для атак на Украину, подчеркнув, что Украина примет меры, если он этого не сделает. Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, в двух белорусских регионах, граничащих с Украиной, находятся ретрансляционные станции, которые российские оккупанты используют для наведения во время атак на украинских гражданских лиц.

"Какой смысл говорить, что он (Лукашенко) не хочет участвовать в войне? Пусть вывезет эту технику, пусть ее отключит. Думаю, недели ему хватит, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, мы это сделаем", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

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Также президент упомянул о нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси, отметив, что она стала одним из ключевых поставщиков для Москвы и что Лукашенко мог бы положить этому конец.

"Сегодня он является главным поставщиком, или одним из главных поставщиков, для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И именно он это контролирует", - заявил украинский лидер.

Беларусь и Россия - последние новости

Ранее The Guardian раскрыл, как Путин хочет использовать Беларусь. В частности, в Киеве считают, что Москва может использовать эту страну как плацдарм для усиления давления на Украину и Европу.

"Я не говорю, что наступление начнется завтра. Я говорю, что вижу нечто иное. Серию событий, которые дают основания полагать, что Лукашенко готовится к войне", - заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также сообщалось, что Беларусь поставляет российскому оружию важные компоненты. Как отметил руководитель компании-производителя вооружений Анатолий Храпчинский, главная опасность - не в обходных поставках из третьих стран, а в собственных производственных мощностях России и её союзников.

"И она (Беларусь) могла сохранить возможность нанесения тех данных, которые ранее печатались на них. То есть микрочип может быть изготовлен в Беларуси, а будет указано, что он произведен, например, на Тайване", - отметил он.

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