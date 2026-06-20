Не только ретрансляторы: Зеленский рассказал, чего ждет от Лукашенко

Беларусь вовлечена в войну, в частности, через оказание экономической помощи агрессору.

У Беларуси есть время, чтобы самостоятельно убрать со своей территории ретрансляторы, которые помогают России наносить удары по Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, украинской разведке известно о четырёх ретрансляторах в Беларуси – в Гомельской и Брестской областях. Это оборудование помогает России наносить удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям, отметил президент.

"У Беларуси есть время, чтобы демонтировать это оборудование", – подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, президент Украины напомнил, что российской агрессии помогают и беларуские промышленные предприятия, поставляя компоненты для оружия и топливо для военной техники.

"Все это втягивает Беларусь в войну. Украина не хочет этого, и мы предупредили фактическое руководство Беларуси. (...) Это помогает России адаптироваться к давлению и не приближает мир. Должно быть наоборот: мир должен приближаться, и Беларуси стоит делать то, о чем говорит ее фактическое руководство по неофициальным каналам, чтобы мы в Украине действительно видели, что Беларусь действительно против этой войны", – добавил Зеленский.

Украинский ультиматум Лукашенко

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский фактически поставил ультиматум беларускому диктатору Александру Лукашенко: либо Беларусь в течение недели демонтирует ретрансляторы, через которые наводятся российские дроны, либо Украина сделает это самостоятельно.

Военнослужащий и общественный деятель Игорь Луценко в своей колонке на УНИАН отметил, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос с ретрансляторами, действуя непублично. Но в Минске, похоже, не поняли этого послания.

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