Массированной атакой на Украину Россия хочет привлечь внимание США, – корреспондент Sky News

Корреспондент Айвор Беннетт назвал две причины, по которым российский диктатор Владимир Путин пошёл на такой удар.

Россия осуществила одну из крупнейших атак с начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Sky News.

Издание со ссылкой на данные Воздушных сил Украины отметило, что было сбито 642 снаряда, зафиксировано попадание около 66 ракет и беспилотников.

Корреспондент издания Айвор Беннет назвал две причины, почему российский диктатор Владимир Путин прибег к такому удару. Во-первых, чтобы создать позитивные новости для своего населения.

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Беннетт объясняет, что на фоне украинских атак по нефтеперерабатывающим предприятиям в России и отсутствия успехов на поле боя он решил продемонстрировать, что может защитить свое население и нанести ответный удар.

Однако корреспондент считает, что это была неудачная попытка, а свидетельство того, что Россия отступает. Он не исключил, что этим ударом по Украине Путин пытался сохранить свой авторитет в стране.

Во-вторых, корреспондент считает, что массированная атака была попыткой привлечь внимание президента США Дональда Трампа. Поскольку из-за ситуации на Ближнем Востоке администрация США уделяла меньше внимания мирным переговорам по завершению войны в Украине, в настоящее время встречи вообще находятся на паузе.

Беннетт отметил, что потенциальные инвестиции США в экономику РФ также не состоятся в ближайшем будущем. Кроме того, продолжают действовать санкции, введенные Западом.

По словам корреспондента, это серьезная проблема для Кремля и возникает вопрос, сколько еще Путин сможет продолжать в таких условиях военное вторжение против Украины.

Поэтому, поделился Беннет, эта атака, по его мнению, является попыткой вновь привлечь к переговорам США. Также это предупреждение от Москвы, что ситуация может стать еще хуже.

Массированная атака РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Минобороны РФ цинично заявили, что ночная массированная атака по Украине была "ответом на террористические атаки". Добавляется, что целью удара были предприятия оборонной промышленности Украины и объекты топливной и транспортной инфраструктуры в различных городах и областях Украины: Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. В российском Минобороны заявляют, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Также мы писали, что военный эксперт Игорь Романенко поделился, что удары по экономике и логистике РФ меняют настроения среди населения страны-агрессора. Романенко отметил, что российская пропаганда все чаще обсуждает не только события на фронте, но и будущее отношение украинцев к россиянам. В частности, изучается вопрос о том, каким образом можно изменить ситуацию, чтобы украинцы не так ненавидели россиян в будущем. Эксперт считает, что в России понимают, что пошло не так на фронте и в военной сфере.

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