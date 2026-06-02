Более половины ракет были баллистическими: Игнат раскрыл особенности удара россиян

Этой ночью российские захватчики нанесли серьезный ущерб Украине.

Россияне этой ночью и ранним утром нанесли серьезные удары по нескольким областям Украины, но основной удар был сосредоточен на Киеве.

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире канала "Суспільне". Он раскрыл особенности ночного массированного удара российских захватчиков.

"Похож на тот удар, который был 24 мая. Фактически у нас по количеству средств около 700. Много ракет. Особенность удара – баллистика. Очень много баллистики. 33 классические баллистические ракеты "Искандер-М" и в две волны враг нанес удары "Цирконами". "Циркон" – это противокорабельная ракета, но атакует она как баллистика. Поэтому относим ее к числу баллистических", – пояснил Игнат.

По его словам, особенность применения "Цирконов" заключалась в том, что противник применил 8 таких ракет.

"Четыре с северного направления и еще четыре под утро, когда страна уже приходила в себя после удара, когда уже готовился информационный свод Воздушных сил, и противник эти четыре ракеты по Киеву выпустил из оккупированного Крыма. Цинично. Это еще один террористический акт, потому что, понимая, что людям оказывают помощь врачи, возможно, работают ГСЧС на местах, спасая людей, еще четыре ракеты полетели по столице", – подчеркнул Игнат.

Он сообщил, что в целом враг выпустил 73 ракеты – из них 41 летела по баллистической траектории. Также удары баллистическими ракетами понесли не только Киев, но и другие области – Днепр, Харьков, Запорожье и Полтавская:

"Но основной удар по столице был сосредоточен, как и в прошлый раз 24 мая".

Вместе с тем, Воздушным силам ВСУ удалось перехватить значительное количество крылатых ракет. Фактически 26 из 27 ракет воздушного базирования Х-101, перехвачено 3 из 5 ракет "Калибр" (отмечается работа пилотов Воздушных сил). Также фиксируется высокий процент перехвата БПЛА различных типов. Были "Шахеды" как классические, так и с реактивным двигателем. Перехвачено 602 из 656.

"Несмотря на это, есть попадания, падения сбитых, разрушения, и, к сожалению, есть погибшие. Зафиксировано в целом по Украине 30 попаданий баллистических ракет. Имеются в виду "Искандер-М", а также "Цирконы". И три крылатые ракеты. А также 33 беспилотника", – добавил Игнат.

Он отметил, что враг нанес серьезные разрушения. Падение обломков зафиксировано в 15 местах. "Удар был довольно сильным", – отметил он.

Удар по Украине 2 июня

Как сообщал УНИАН, в Днепре после массированной российской атаки зафиксированы серьезные разрушения многоэтажек. Уже известно о девяти погибших. Среди них – маленький ребенок 2023 года рождения.

Ночью россияне нанесли комбинированный удар по Харькову. Попадания зафиксированы в четырех районах города.

