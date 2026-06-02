Война пошла не по плану: эксперт рассказал о новых настроениях среди россиян

На изменение настроений повлияла, в том числе, ситуация на юге Украины, где из-за ударов ВСУ логистика противника крайне затруднена.

В России ищут, как объяснить последствия войны против Украины, потому что удары по экономике и логистике меняют настроения среди населения страны-агрессора. Такое мнение в эфире канала Киев24 высказал военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, российская пропаганда все чаще обсуждает не только события на фронте, но и будущее отношение украинцев к россиянам. Это свидетельствует о том, что в Москве понимают глубину проблем, считает Романенко.

"Обращаю внимание: даже изучается вопрос о том, каким образом можно изменить ситуацию, чтобы украинцы не так ненавидели россиян в будущем… Они понимают, что пошло не так в военной сфере, на фронте…" – сказал эксперт.

По его мнению, в стране-агрессоре понимают, что у них большие проблемы из-за ударов Сил обороны по НПЗ, плохой ситуации на химических предприятиях и т. д. Также влияет ситуация на юге Украины, где из-за ударов ВСУ у противника крайне сложное положение с логистикой, что оказывает, в том числе, морально-психологическое влияние не только на местных жителей, но и на граждан РФ. К тому же отдельное давление создает обстановка во временно оккупированном Крыму, где ощущаются проблемы с поставками топлива.

Романенко утверждает, что даже российская статистика фиксирует больше людей, выступающих за прекращение войны. Такие настроения заметны в том числе в Москве, жители которой ранее больше поддерживали так называемую "СВО".

Удары Сил обороны по логистике РФ

Напомним, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук заявил, что удары Сил обороны Украины по логистике российских войск на юге фактически вызвали у оккупантов ситуацию, которую можно охарактеризовать как "инфаркт миокарда". Последствия ударов ощутимы даже в гражданском секторе оккупированного Крыма – на полуострове возникают проблемы с топливом, и дефицит бензина касается не только военных нужд. Чтобы компенсировать потери, россияне создали альтернативный маршрут – новый логистический коридор проходит через Темрюк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Оккупанты там активно развивали железнодорожное и автомобильное сообщение. Впрочем, этот путь тоже очень опасен для противника.

