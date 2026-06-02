'Ответный удар': в Минобороны РФ цинично прокомментировали атаку по Украине

В российском Минобороны цинично объяснили ночную массированную атаку по Украине, вследствие которой погибли и ранены множество людей, разрушены дома и больницы.

Как пишут росСМИ, в ведомстве страны агрессора назвали удар "ответом на террористические атаки".

Заявляется, что якобы целью удара были предприятия оборонной промышленности Украины и объекты топливной и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

Использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.

При этом в российском Минобороны заявляют, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Массированный удар по Украине

Россияне всю ночь атаковали Украину В Киеве известно о четырех погибших и более полусотни раненых. Разрушения зафиксированы во многих районах столицы. В частности, в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах частично разрушены многоэтажки. Кроме того, в Голосеевском районе повреждена поликлиника.

Также в Днепре разрушен жилой дом, по последним данным, 7 человек погибли, 35 – ранены.

Также ночью россияне нанесли по Харькову комбинированный удар дронами и ракетами. По предварительным данным, пострадало 14 человек, из них один ребенок.

