'Ответный удар': в Минобороны РФ цинично прокомментировали атаку по Украине

В российском Минобороны цинично объяснили ночную массированную атаку по Украине, вследствие которой погибли и ранены множество людей, разрушены дома и больницы.
Как пишут росСМИ, в ведомстве страны агрессора назвали удар "ответом на террористические атаки".
Заявляется, что якобы целью удара были предприятия оборонной промышленности Украины и объекты топливной и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты.
При этом в российском Минобороны заявляют, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".
Россияне всю ночь атаковали Украину В Киеве известно о четырех погибших и более полусотни раненых. Разрушения зафиксированы во многих районах столицы. В частности, в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Подольском районах частично разрушены многоэтажки. Кроме того, в Голосеевском районе повреждена поликлиника.
Также в Днепре разрушен жилой дом, по последним данным, 7 человек погибли, 35 – ранены.
Также ночью россияне нанесли по Харькову комбинированный удар дронами и ракетами. По предварительным данным, пострадало 14 человек, из них один ребенок.