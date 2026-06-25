Американские ракеты 'разнесли' завод в Воронеже: Forbes раскрыл подробности атаки

Удар мог быть нанесен новыми американскими ракетами AGM-188A Rusty Dagger, которые называют дешевой альтернативой крылатым ракетам.

В России заявили о серьезном поражении Воронежского завода полупроводниковых приборов, который производит компоненты для систем наведения ракет. По данным российских источников, удар 22 июня могли нанести новейшие американские ракеты AGM-188A Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"), которые якобы были переданы Украине, пишет Forbes.

На обнародованных видеозаписях видны несколько попаданий по территории предприятия, мощные взрывы и масштабный пожар. Завод расположен примерно в 190 километрах от украинской границы.

Хотя атака не была столь громкой, как удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, эксперты считают её гораздо более важной с военной точки зрения. Воронежский завод производит полупроводниковые компоненты и системы наведения, которые используются, в частности, в крылатых ракетах Х-101, регулярно применяемых Россией для нанесения ударов по Украине.

Видео дня

Особенно уязвимо высокоточное оборудование внутри производственных цехов. Такие системы чувствительны к ударным волнам, вибрациям и пыли, поэтому даже частичное разрушение здания может привести к длительному простою производства.

Что известно о ракетах Rusty Dagger

AGM-188A Rusty Dagger была создана в рамках американской программы Extended Range Attack Munition (ERAM). Целью проекта стало создание относительно недорогого дальнобойного авиационного оружия для истребителей F-16.

Ракету разработала калифорнийская компания Zone 5, которую впоследствии приобрел норвежский производитель вооружений Kongsberg. По замыслу разработчиков, новое оружие должно было стать массовым решением для Украины.

По имеющимся данным, заказ на 3550 таких ракет оценивается в 825 миллионов долларов. Таким образом, стоимость одной ракеты составляет около 246 тысяч долларов.

Для сравнения: британские крылатые ракеты Storm Shadow стоят примерно в десять раз дороже. В то же время украинские дальнобойные дроны остаются значительно дешевле: беспилотники FP-1, которые могут нести боевую часть массой почти 60 килограммов на расстояние свыше 1450 километров, оцениваются примерно в 55 тысяч долларов за единицу.

В чём преимущество нового оружия

Главным преимуществом Rusty Dagger называют скорость атаки и сложность перехвата. На записях удара по Воронежу видно, как ракеты совершают почти вертикальное пикирование, пробивают крышу здания и взрываются уже внутри объекта.

Кроме того, ракета позволяет украинским F-16 наносить удары по целям на большом расстоянии, не входя в зону действия российской противовоздушной обороны.

Украина уже готовит собственную альтернативу

В то же время Украина активно работает над собственными аналогами дальнобойного авиационного оружия. В конце мая вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о создании украинской управляемой планерной бомбы.

По его словам, разработка длилась всего 17 месяцев. Новое оружие получило боевую часть массой около 225 килограммов и предназначено для поражения укреплений, командных пунктов и других важных объектов противника на значительном расстоянии.

Федоров подчеркнул, что это не копия западных или советских решений, а полностью украинская разработка, адаптированная к условиям современной войны и работы в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Эксперты предполагают, что в будущем украинская промышленность может создать версию такой бомбы с реактивным двигателем, что позволит увеличить дальность её применения и частично заменить импортные ракеты.

Удары по заводу в Воронеже – главные новости

22 июня в российском Воронеже прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины атаковали местный завод полупроводниковых приборов. Воронежский завод АО "ВЗПП-С" – одно из самых заметных российских предприятий в сфере микроэлектроники.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что в Воронеже для удара по важному российскому предприятию в сфере микроэлектроники были применены американские ракеты ERAM.

Вас также могут заинтересовать новости: