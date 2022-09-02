Последний лидер Советского Союза еще до полномасштабного вторжения России находился в подавленном психологическом состоянии из-за агрессии Москвы по отношению к Киеву.

В последние месяцы перед смертью Михаил Горбачев, единственный президент в истории СССР, был потрясен и сбит столку из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. А в течение нескольких лет он находился в подавленном психологическом состоянии из-за ухудшения отношений между Москвой и Киевом.

Такими данными поделилось издание Reuters, которое пообщалось с переводчиком Горбачева Павлом Палажченком. Он проработал с покойным президентом СССР в течение 37 лет и был рядом на многих американо-советских саммитах.

"Не только "(специальная военная) операция", начавшаяся 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы была для него очень, очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически. В разговорах с ним нам было совершенно очевидно, что он был шокирован и озадачен происходящим по самым разным причинам. Он верил не просто в близость российского и украинского народов, он верил, что эти два народа переплетены", — заявил Палажченко.

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По словам переводчика, позиция Горбачева касательно Украины была сложной и противоречивой. Советский лидер все еще верил в идею СССР, но не стал бы вести войну ради восстановления распавшегося государства.

"Конечно, я не могу представить, чтобы он сказал: "Я сделаю все, чтобы навязать это [идею СССР]". Нет", — добавил Палажченко.

При этом Горбачев считал своим долгом выразить уважение и поддержку Владимиру Путину. Он также отказался от регулярных комментариев касательно войны в Украине.

Напомним, Горбачев умер 30 августа 2022 года в Центральной клинической больнице Москвы. Его гибель прокомментировали в Евросоюзе и президент США Джо Байден.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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