Горбачев сыграл решающую роль в прекращении холодной войны, отметила глава Еврокомиссии.

В Европейском Союзе отреагировали на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter написала, что Горбачев - лидер, которого уважали и которому доверяли.

"…Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу", - отметила еврочиновница.

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Стоит отметить, что в марте 2014 года Горбачев назвал проведение Россией незаконного референдума в захваченном украинском Крыму "исправлением исторической ошибки".

В мае 2016-го Служба безопасности Украины запретила Горбачеву въезд в нашу страну на пять лет. Позже Горбачев отреагировал на решение спецслужбы - утверждал, что в Украину давно не ездил и не планирует.

Напомним, 30 августа стало известно, что Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. У экс-лидера Советского Союза были проблемы с почками.

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