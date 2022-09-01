Президент РФ Владимир Путин не придет на похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Медуза".
Отмечается, что Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве. По словам Пескова, президент РФ заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград 1 сентября.
"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", – заявил Песков.
Он добавил, что церемония прощания с президентом СССР пройдет с "элементами государственных похорон".
Смерть Михаила Горбачева: что известно
Как ранее сообщал УНИАН, 30 августа 92-м году умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
Отмечалось, что накануне смерти Горбачев приехал в больницу на процедуру гемодиализ. У него были проблемы с почками.
Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Горбачева лидером, которого уважали и которому доверяли.
Президент США Джо Байден отметил, что последний лидер Советского Союза рискнул карьерой ради "другого будущего".