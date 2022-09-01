Президент простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве.

Президент РФ Владимир Путин не придет на похороны первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Медуза".

Отмечается, что Путин простился с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве. По словам Пескова, президент РФ заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград 1 сентября.

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"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", – заявил Песков.

Он добавил, что церемония прощания с президентом СССР пройдет с "элементами государственных похорон".

Смерть Михаила Горбачева: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, 30 августа 92-м году умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Отмечалось, что накануне смерти Горбачев приехал в больницу на процедуру гемодиализ. У него были проблемы с почками.

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Горбачева лидером, которого уважали и которому доверяли.

Президент США Джо Байден отметил, что последний лидер Советского Союза рискнул карьерой ради "другого будущего".

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