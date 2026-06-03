БПЛА атаковали нефтетерминал в Питере прямо перед открытием экономического форума

Одновременно с этим взрывы прогремели в Тамбовской области.

Пока в Санкт-Петербурге готовятся пафосно открывать экономический форум с Z-блогерами, туда неожиданно "прилетели" украинские "гости". Главной целью, согласно фото и видео в соцсетях, стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

К слову, пламенный привет прилетел максимально вовремя. Сам форум стартует сегодня, а уже в пятницу, 5 июня, на нем должен выступить кремлевский диктатор Владимир Путин.

Также есть сообщения о том, что БПЛА атаковали территорию предприятия АО "Прогресс" в Мичуринске, Тамбовская область. Оно известно производством "высокотехнологичной аппаратуры для ракетных и авиационных систем управления".

Предыдущие удары по территории РФ

Ранее УНИАН сообщал, что украинские БПЛА поразили один из крупнейших НПЗ на юге России. Речь идет о российском НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Перед этим ВСУ также ударили крылатыми ракетами "Нептун" по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области.

А еще был атакован аэродром РФ в Таганроге. В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Также был уничтожен "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс.

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