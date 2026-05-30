Дроны 'разнесли' аэродром РФ в Таганроге: Мадяр раскрыл потери (видео)

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем атаковали аэродром российских захватчиков в Таганроге. В результате ударов были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

Он уточнил, что уничтожено 2 Ту-142. Это дальнемагистральные противолодочные самолеты на базе стратегического бомбардировщика.

Также был уничтожен "Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет "земля-земля". Как уточнил Мадяр, "Птицы" "разнесли" его в окрестностях Таганрога.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птахи 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей", – отметил Мадяр, пообещав раскрыть детали позже.

Взрывы в России 30 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 мая беспилотники нанесли удар по нефтяной инфраструктуре города Таганрог в Ростовской области России. Также под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае.

Мониторинговые каналы писали, что взрывы раздавались в разных районах Таганрога. Местные жители сообщали о звуках летящих дронов и взрывах в районе порта и авиационного завода.

Ночью также была атакована нефтебаза ООО "Южная нефтяная компания" в Армавире Краснодарского края РФ. Масштабы ущерба на этом объекте пока неизвестны.

