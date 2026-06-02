Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ на юге России

Также появилась новая информация о предыдущих ударах на территории РФ

В результате удара крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области были поражены две установки первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также там подтвердили атаку на российский НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае.

В ведомстве добавили, что по результатам удара по ЛВДС "Лазарево" в Кировской области повреждения получили два резервуара РВС-50000 м3 и здания магистральных насосных станций. А на Саратовском НПЗ были поражены установки первичной переработки нефти АВТ-6.

Кроме того, в Генштабе сообщили о новых успешных атаках Сил обороны 1 июня и в ночь на 2 июня. Среди них – российский НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. В результате атаки на заводе начался пожар, поражение цели было подтверждено. В настоящее время уточняются масштабы повреждений.

"НПЗ "Ильский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ", – отметили в Генштабе.

Сообщается и об успешных действиях Сил обороны на временно оккупированной территории Украины. В частности, на территории Крыма был поражен ЗРК "Панцирь-С1", а также судно размагничивания. А в Донецкой области – склад БПЛА подразделения противника.

Кроме того, Силы обороны поразили пункты управления БПЛА оккупантов в районах Устинки Белгородской области, Лугового Запорожской области и Голой Пристани в Херсонской области. Также сообщается об ударах по скоплениям живой силы противника в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки в Днепропетровской области и Локоты в Курской области.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что в результате удара украинских дронов Волгоградский НПЗ приостановил свою работу. Речь шла об остановке установки первичной перегонки нефти CDU-1, на которую приходится около 40% мощностей завода.

В целом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение января-мая 2026 года Силы обороны поразили 15 российских НПЗ. По его словам, в результате этого почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя.

