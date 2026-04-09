Украина может лишиться важного источника иностранных добровольцев, – СМИ

По крайней мере, часть потенциальных легионеров может утратить мотивацию поступать на службу в ВСУ.

Украина может потерять часть потенциальных иностранных добровольцев из-за того, что правительство Колумбии повысило зарплаты военным. Об этом пишет "Милитарный".

Издание ссылается на заявление президента страны Густаво Петро, который анонсировал повышение зарплат для всех военных должностей.

"В 2025 году инфляция составила 5,1%, однако национальное правительство утвердило повышение на 7% для зарплат офицеров и старшин Вооруженных сил. Самое главное, произошло историческое повышение для выравнивания зарплат базового уровня Вооруженных сил", – сообщил он в соцсети Х.

Отныне зарплаты в колумбийской армии будут напрямую привязаны к зарплатам генералов. В результате зарплаты солдат, сержантов и младших офицеров существенно выросли (на 10–25%) и составляют теперь около 660–690 долларов США.

Все это довольно неплохие зарплаты, как по колумбийским меркам, поэтому, по крайней мере, у некоторых колумбийских военных будет меньше мотивации покидать военную службу на родине, чтобы идти на службу в ВСУ.

Вместе с тем стоит заметить, что колумбийские военные обычно уходят в отставку после 20 лет службы. Часто это означает, что человек покидает службу в возрасте 38–45 лет. Именно такие отставные военные колумбийской армии часто идут контрактниками на службу в армии других стран.

Колумбийцы на службе ВСУ

Как писал УНИАН, колумбийские добровольцы стали заметной частью иностранного контингента в ВСУ. По оценкам, их количество может достигать нескольких тысяч, а отдельные подразделения формируются даже в виде полностью южноамериканских рот, что упрощает подготовку благодаря общему языку.

Ранее сообщалось об их участии в боях, в частности, в Сумской области.

Значительную роль в привлечении колумбийцев играют именно финансовые факторы: зарплата в Украине значительно выше, чем в Колумбии. При этом сами военные имеют большой боевой опыт после борьбы с повстанцами и наркокартелями. Кроме того, их ценят за подготовку, приближенную к стандартам НАТО, что делает таких бойцов важным ресурсом для украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: