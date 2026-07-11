Кабинет министров утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лицбез гражданства, добровольно выразивших желание вступить в Силы обороны. В частности, речь идет о логистике таких добровольцев – от прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу. К частным компаниям, которые будут участвовать в программе, правительство предъявляет ряд требований: они должны быть зарегистрированы в Украине, не находиться под санкциями, не иметь связей с государством-агрессором и внести обеспечительный платеж в размере 5 млн гривен на случай невыполнения условий договора... Взамен за каждого рекрута Украина обещает по 300 тысяч гривен (оплата будет производиться в несколько этапов, чтобы избежать злоупотреблений). Если кандидат не пройдет военно-медицинскую комиссию (ВМК) или откажется от подписания контракта, компания за свой счет должна обеспечить его возвращение в страну отправления…

На самом деле мы не первые в мире, кто так поступает. Существует много компаний, которые обеспечивают логистику и привлекают людей из разных стран для выполнения различной работы. Такие компании занимаются и рекрутингом добровольцев для вооруженных сил, если им, скажем так, поступает такой запрос. За это они получают средства от правительств соответствующих стран.

Но привлечение иностранцев в армию – непростая история.

Ведь человек, во-первых, должен узнать о возможностях военной службы в Украине и понять, что это для него выгодно. Во-вторых, он должен принять решение, что готов сюда ехать, и осознать, что нужно каким-то образом добраться и обеспечить себя в пути. В-третьих, организовать всю эту логистику… Чаще всего большинство иностранцев, которые сейчас находятся на службе в Силах обороны Украины, именно так и поступали. То есть сами узнали, сами приехали. Лишь в исключительных случаях логистику организовывали не самостоятельно.

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Сейчас же Украина сделала шаг к тому, чтобы упорядочить этот вопрос.

Дело в том, что за рубежом действительно много людей, которые ещё с 2022 года готовы присоединиться к украинской армии. Однако, честно говоря, проблема заключается не столько в том, чтобы найти средства на билет (хотя у некоторых потенциальных добровольцев не было и такой возможности), сколько в том, чтобы правильно оформить документы, визу и так далее. Украина в этом смысле не самая простая страна, и правила получения виз или каких-либо разрешений – очень сложные. Поэтому компании, которые Министерство обороны Украины планирует привлечь к рекрутингу, как раз и должны в этом помочь. И нужно понимать, что когда логистику из конкретных стран организует компания, это не единичный случай.

А поможет ли такой рекрутинг покрыть потребности в мобилизации? Я общалась со многими представителями рекрутинговых компаний, которые обеспечивают приток добровольцев из других стран. И на самом деле спрос есть.

Однако в отношении Украины мы пока можем говорить о ситуации на данный момент (ведь предложенная система еще не начала работать). Да, некоторые подразделения Сил обороны в течение последнего года смогли самостоятельно наладить для себя логистическую цепочку по притоку добровольцев. И таким образом они привлекали в свои ряды тысячи бойцов. Однако иностранные рекруты – это очень хороший элемент усиления войск, но пока не замена мобилизации. Да, эти добровольцы, которые приходят со своей мотивацией, будут приносить пользу Силам обороны, будут уменьшать потребность в мобилизованных и будут разгружать нашу систему. Но мобилизация и рекрутинг – это все равно вещи, которые сейчас должны двигаться вместе (мы должны это понимать).