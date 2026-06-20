Украинская стратегия использования дронов парализует российскую логистику, – CNN

В Силах беспилотных систем отмечают, что за последний год количество ударных миссий средней дальности увеличилось в 28 раз.

Новое поколение украинских дронов средней дальности серьезно нарушает линии снабжения российских вооруженных сил на южных участках фронта. Удары по мостам, поездам и бензовозам дают Киеву шанс сорвать планы Москвы по летнему наступлению, пишет CNN.

Французский OSINT-аналитик Клеман Молин, волонтерское сообщество GeoConfirmed и команда CNN по анализу открытых источников геолокализовали и проанализировали около 150 ударов по российским топливным автоцистернам, грузовикам и другой технике. В то же время аналитики отмечают, что значительная часть атак могла остаться незафиксированной.

Большинство ударов, как отмечают в CNN, приходится на период с начала мая и совпадает с ростом числа атак на другие цели, в частности портовую инфраструктуру и суда.

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"Украинцы получили средства для начала масштабной кампании с использованием беспилотников, чтобы отрезать Крым от основных путей снабжения и осложнить логистическую ситуацию России на всей линии фронта", – отметил Молин.

Результаты украинских миссий

В Силах беспилотных систем ВСУ заявили, что за последний год количество ударных миссий средней дальности выросло в 28 раз.

Там добавили, что цель кампании заключается в том, чтобы подавить наступательный потенциал России, создать для вражеских сил непреодолимые проблемы с логистикой и снабжением, а также уничтожить российские средства ПВО на оккупированных территориях для открытия "коридоров" украинским БПЛА с большей дальностью полета.

Удары дронов сделали ряд маршрутов между Россией и временно оккупированными частями Украины чрезмерно опасными для использования, отмечают авторы. В результате российские войска на юге испытывают нехватку топлива и боеприпасов, что дополнительно затрудняет реализацию военных целей российского диктатора Владимира Путина.

Запрещённые маршруты

По словам аналитика Мика Райана, бывшего старшего офицера австралийской армии, украинские беспилотники взяли под контроль воздушное пространство над тремя автомагистралями, пролегающими вдоль побережья к Крыму. Некоторые автодороги, ведущие из России на временно оккупированные территории Украины, теперь закрыты для военного движения из-за угрозы со стороны этих дронов средней дальности.

В частности, оккупационные власти Луганска объявили о приостановке движения транспорта на двух автомагистралях из Белгорода и Ростова-на-Дону в России, которые являются ключевыми маршрутами снабжения российских войск и временно оккупированных территорий. Украина также начала наносить удары по порту Мариуполь – стратегическому и промышленному центру оккупантов на побережье Азовского моря.

Аналитик Роб Ли отметил, что атаки Украины "повысили важность Керченского моста для обеспечения логистики в Крым".

"Я подозреваю, что Украина попытается атаковать мост с помощью беспилотников или ракет украинского производства", – отметил он.

Фактор связи и три уровня давления

Отключение спутниковой связи Starlink для российских войск также помогло украинской кампании. Но аналитики, а также некоторые украинские военные признают, что это преимущество может продлиться недолго.

Тем не менее, по мнению Райана, три уровня применения беспилотников в Украине – на поле боя, против линий снабжения и в глубине территории России – "усиливают давление на российские войска, снижают их наступательные возможности и формируют боевое пространство для будущих украинских наступательных операций".

Подробнее о применении Украиной беспилотников

Ранее издание The Telegraph писало, что Украина превратила последний сухопутный путь РФ в Крым в "дорогу смерти". Речь шла о трассе Р-280, которая оказалась под непрерывными украинскими ударами. По словам журналистов, там российским колоннам негде спрятаться.

Издание Business Insider сообщало, что Украина уничтожает главные логистические "артерии" фронта с помощью недорогих дронов. Отмечалось, что серия ударов по мостам в Армянске, Чонгаре и Геническе может существенно повлиять на логистику российской группировки на юге Украины.

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