Украина 'отрезает' Крым от РФ, – NYT

Атаки на маршруты поставок привели к серьезному топливному кризису на полуострове. Курортный сезон находится на грани срыва.

Украина задействует свой растущий парк ударных беспилотников для поражения ключевых путей снабжения в Крым. Как пишет The New York Times, Киев стремится максимально затруднить или полностью ограничить логистическое сообщение полуострова с Россией.

В издании отмечается, что в течение последних недель Киев нанёс удары по десяткам грузовиков и поездов вдоль главной автомагистрали, ведущей в Крым, а также повредил мосты, соединяющие полуостров с временно оккупированной РФ частью Украины. Эти удары являются важной составляющей того, что Украина называет "логистической блокадой".

Маршруты, на которые нацелена Украина, обеспечивают поставки важных ресурсов как для военных, так и для гражданского населения. Нападения на бензовозы заставили водителей дважды подумать, прежде чем отправляться в путь. Это уже привело к введению нормированного распределения топлива, а его продажа на АЗС иногда полностью прекращалась.

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Повреждение двух мостов, соединяющих оккупированную материковую часть Украины с полуостровом, также ограничило движение транспорта. Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив, однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.

Крах курортного сезона

Впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину летний сезон отпусков в Крыму оказался под вопросом, отмечают в издании. Почти 80% бронирований за последнюю неделю мая и первую неделю июня были отменены, согласно данным российской компании-разработчика программного обеспечения для бронирования путешествий.

Туристы из России часто приезжают в Крым на автомобилях, и некоторые из них ненадолго застряли там из-за топливного кризиса. Некоторые крымские предприниматели сами рекомендовали туристам держаться подальше.

Хотя доказательств значительного дефицита продуктов питания пока нет, некоторые крымчане начали скупать товары, из-за чего в отдельных супермаркетах полки опустели от сахара, риса и макаронных изделий.

Даже российские военные блогеры признали, что украинские атаки могут сорвать летний сезон. Кроме того, перерыв в линиях снабжения разрушает иллюзию безопасности на полуострове, показывая, что Россия не может защитить эту территорию, имеющую большое символическое и политическое значение для Кремля.

Что говорят аналитики

Крым является ключевым логистическим центром и плацдармом для российских военных операций на юге Украины. По мнению аналитиков, изоляция полуострова от России может замедлить действия российских войск на наиболее нестабильных участках фронта, где в последние месяцы украинские войска проводят успешные контратаки.

Такая блокада стала возможной, поскольку Украина наращивает производство беспилотников с заявленной целью выпустить семь миллионов в этом году. Военные оснащают их модернизированными двигателями, аккумуляторами и системами наведения.

Вашингтонский аналитик Руслан Левиев, руководитель команды Conflict Intelligence Team, которая использует данные из открытых источников для изучения войны, заявил, что Киев активизировал использование дронов на маршрутах снабжения в последние месяцы после того, как определил Крым как "узкое место, подверженное давлению, как ни одно другое место на линии фронта". Но он предупредил, что Украине понадобится гораздо больше дронов, чтобы добиться доминирования над 185-мильной дорогой. Другие же эксперты отмечают, что Москва уже адаптировалась к подобным усилиям Украины в прошлом.

Подробнее о ситуации в Крыму

Ранее издание Financial Times писало о том, что украинские дроны перерезают "артерию" Москвы в Крым. Отмечалось, что украинские удары по логистическим маршрутам РФ резко сократили поставки топлива в оккупированный Крым, что создало риск изоляции полуострова. Жители часами стоят в очередях на заправках, а запасы часто заканчиваются ещё до того, как люди добираются до колонки.

Также сообщалось, что в Крыму уже возник дефицит соли, сахара, круп и муки. Торговым сетям рекомендовали ограничить продажу таких товаров в одни руки.

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