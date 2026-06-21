У РФ теперь есть новая уязвимость, и Украина успешно ею пользуется: аналитик об ударе по Москве

Украинские удары дронами на большие расстояния выявили нехватку средств ПВО у противника.

Массированные украинские удары дальнобойными беспилотниками по территории России демонстрируют, что Москва постепенно сталкивается с той же проблемой, с которой Украина борется на протяжении всей полномасштабной войны, – ограниченными возможностями противовоздушной обороны. Об этом говорится в анализе немецкого военного эксперта и исследователя ракетных технологий Фабиана Гоффмана на страницах Missile Matters.

По его словам, атака 18 июня на нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, расположенном примерно в 15 километрах от центра российской столицы, стала одним из самых успешных украинских ударов на большие расстояния на сегодняшний день. Она также свидетельствует о более широких изменениях в балансе ударной войны между Россией и Украиной, демонстрируя, что неумолимая логика противовоздушной обороны, с которой Украина борется уже несколько лет, наконец-то начала преследовать и Россию.

Гоффман пояснил, что эта атака не возникла на пустом месте – ей предшествовали месяцы систематических украинских ударов по наземной сети российской противовоздушной обороны, которые заметно ослабили уровни защиты, прикрывавшие подступы к Москве.

Видео дня

"Наибольшие потери понесли радары. В период с марта по май Генеральный штаб Украины сообщал о повреждении 24 радиолокационных систем только в оккупированном Крыму. В апреле были поражены еще 25 систем ПВО, причем радары вновь составили наибольшую категорию потерь, наряду с системами "Тор", "Бук", "Оса" и "Панцирь"", – напомнил автор.

Кроме того, пишет он, за этот же период в результате ударов вблизи Севастополя, Евпатории и Дальнего были уничтожены компоненты систем С-400 и С-300В, в частности радиолокаторы наведения, обзорные радиолокаторы и пусковые установки.

Также СБК заявляла, что её подразделение "Альфа" в 2025 году уничтожило или вывело из строя примерно половину действующего российского парка систем "Панцирь-С". Как подчеркнул Гоффман, независимо подтвердить эту цифру невозможно, но в целом она соответствует подтверждённому количеству потерь – 45 систем "Панцирь" (повреждённых или уничтоженных) с 2022 года, причем в последние месяцы это число росло быстрее.

"Совокупный результат этих потерь – система ПВО с меньшим количеством неповрежденных уровней обороны и более слабым покрытием датчиков, обеспечивающих наведение оставшихся перехватчиков", – отметил аналитик.

Поэтому, как говорится в статье, системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые еще функционируют, России теперь приходится распределять на все более обширной территории, поскольку дальность украинских ударных систем растет, а количество возможных направлений атак увеличивается.

Дефицит ракет-перехватчиков

По словам Гоффмана, еще недавно нехватка ракет-перехватчиков обсуждалась почти исключительно как проблема Украины. Однако теперь, похоже, нехватка ракет для ПВО всё больше сказывается и на России. Он отметил, что первые существенные сообщения о том, что перехватчики становятся серьёзной проблемой для РФ, появились в ноябре 2025 года, когда было замечено, что оккупанты заряжают наземные пусковые установки "Оса-АКМ" устаревшими морскими ракетами 9М33М, а также на комплексах "Бук" было лишь по одной-две ракеты.

В декабре того же года анализ Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) пришел к выводу, что Россия расходует больше ракет-перехватчиков для ПВО, чем производит. В апреле этого года признаки беспокойства стали еще более заметными, когда российские военные блогеры сообщили о серьезной нехватке ракет для противовоздушной обороны, особенно для систем "Панцирь", – напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что это происходило на фоне того, что Россия продолжала удерживать и даже расширять плотное кольцо воздушной и противоракетной обороны вокруг Москвы, включающее системы как малой, так и большой дальности. Вероятно, по мнению Гоффмана, это дополнительно расходовало резервные запасы ракет, помимо уже израсходованных.

Он обратил внимание, что в последнее время также начали появляться сообщения о возможной нехватке перехватчиков для систем С-300 и С-400. Впрочем, как подчеркнул он, подтвердить эти данные из открытых источников чрезвычайно сложно, поскольку по сравнению с Западом нет аналогичного уровня доступа к информации о российской оборонной промышленности.

"В то же время известно, что Россия, вероятно, накопила десятки тысяч перехватчиков за весь срок эксплуатации систем "Панцирь", С-300/400 и других комплексов ПВО. Однако в последние несколько лет уровень их использования был очень высоким", – пишет он.

В частности, по его словам, Россия переоборудовала тысячи ракет-перехватчиков в ракеты класса "земля-земля", пытаясь таким образом дополнительно перегрузить украинскую систему противоракетной обороны.

Также известно, что производство российских перехватчиков и ударного оружия зависит от западной микроэлектроники, которую получают через те же узкие сети обхода санкций, а не через отдельные специализированные цепочки поставок.

"Существует также значительное производственное пересечение между наступательными и оборонительными ракетами – в сфере твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ для боевых частей. Учитывая, что Россия продолжает инвестировать в производство дальнобойных дронов, крылатых и баллистических ракет, логично предположить, что это происходит за счет пропорционального роста производства ракет-перехватчиков", – пишет он.

Новая война дронов и ракет

Гоффман отметил, что Россия все чаще сталкивается с "неумолимой логикой" противоракетной обороны: атакующие системы зачастую дешевле и многочисленнее, чем средства их перехвата.

Он подчеркнул, что Украина борется с этой проблемой уже много лет. Кроме того, говорится в материале, в последние месяцы Соединенные Штаты, Израиль и страны Персидского залива тоже ощутили ее на собственном опыте, а европейские государства столкнулись бы с такой же ситуацией в случае войны с Россией. Теперь же аналогичный вызов стоит перед Москвой.

Эксперт отмечает, что мир вступает в период распространения дальнобойных ударных возможностей, когда всё больше стран получают доступ к ракетам и беспилотникам большой дальности, и без технологического прорыва в сфере обороны, который изменил бы баланс между атакой и защитой, системы ПВО могут не успевать за новыми угрозами.

"Если войны и конфликты не будут заканчиваться быстро – в течение дней или недель после начала – арсеналы противоракетной обороны просто не смогут справляться с угрозами, по крайней мере с самыми сложными из них", – подытожил автор анализа.

Атака на Москву

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту массированную атаку, отметил, что это "вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

20 июня появились спутниковые снимки Московского НПЗ после атаки дронов. Они подтвердили поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированной установки переработки нефти, трех резервуаров объемом 10 000 куб. м и одного – 30 000 куб. м. Два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: