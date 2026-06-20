Резервуар без крышки: показали спутниковые снимки Московского НПЗ после атаки дронов

На фото видны многочисленные следы пожара.

Появились спутниковые снимки, на которых запечатлены последствия атаки украинских дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Фото опубликовала российская служба "Радио Свобода" в Telegram-канале.

Как отметило издание, на фотографиях заметны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого взрыв в результате попадания ракеты ПВО сорвал и поднял на десятки метров.

Также на снимках зафиксированы повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6. Кроме того, следы пожара можно увидеть в других частях предприятия и на рынке "Садовод".

По данным Генерального штаба ВСУ, который также показал снимки, Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников остановил переработку.

"Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 куб. м, один – объемом 30 000 куб. м. На снимках – два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс. куб. м) полностью уничтожены", – говорится в сообщении.

Удары по Московскому НПЗ

Как сообщал ранее УНИАН, 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населенным пунктам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

Эксперты NYT рассказали, почему слетела крышка резервуара НПЗ. Издание проанализировало многочисленные видео из соцсетей, на которых виден мощный взрыв на нефтехранилище в Москве, и подтвердило, что взрыв был вызван не украинским беспилотником, а российской зенитной ракетой.

Эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, комментируя это событие, отметил, что у России серьезные проблемы с ПВО. По его словам, даже по российским меркам у них ужасный дефицит всего, "поэтому теперь они не могут своевременно обнаруживать наши дроны, потому что радиолокаторы их не видят".

Вас также могут заинтересовать новости: