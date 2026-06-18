Дроны устроили массированную атаку на Москву: есть поражения

Несмотря на плотную систему ПВО над столицей страны-агрессора, украинским дронам удалось нанести удар по важному НПЗ россиян.

Украинские беспилотники прорвали противовоздушную оборону под Москвой и нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Капоте. В результате удара на НПЗ вспыхнул пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары по НПЗ и сообщил, что над российской столицей якобы сбито 33 дрона. "Силы ПВО продолжают отражать массированную атаку. Нескольким беспилотникам удалось добраться до МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий", – сообщил Собянин.

Как сообщили мониторинговые Telegram-каналы, утром 18 июня жители Москвы и Подмосковья сообщили о массовом пролете беспилотников. Несмотря на заявления российских властей о якобы успешном сбивании дронов, несколько из них все же достигли цели.

Видео дня

На видео, появившихся в сети, видны многочисленные очаги возгорания на территории НПЗ в Капотне. Над городом поднялись огромные столбы черного дыма, которые видны с разных сторон Москвы.

Отмечается, что НПЗ Капотни расположен всего в 15 км от Кремля и имеет критически важное значение для обеспечения москвичей топливом. В частности, завод обеспечивает около 40% потребностей Московского региона в бензине и 50% – в дизельном топливе, а также поставляет авиационное топливо для военных нужд.

Удары по Москве

16 июня власти Москвы заявили о сбивании 25 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил поражение НПЗ. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию об ударе по НПЗ в Москве, отметив, что это "справедливый ответ на российские удары".

Позже агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины.

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