Еще одна категория военнообязанных теперь имеет право на отсрочку от мобилизации, а процесс подачи документов стал немного проще.

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации теперь стала доступна для еще одной категории военнообязанных. Рассказываем, кто ее может получить, и кто теряет право на такую отсрочку.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине в сентябре 2024 - кого будут призывать в ряды ВСУ.

Кто имеет право на отсрочкуот мобилизации согласно новым правилам

За законопроект №11391 с новыми правилами отсрочки от мобилизации в Верховной Раде в августе проголосовало 310 народных депутатов. Теперь военнообязанные, у которых неполнородный брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, получают отсрочку от призыва. Ранее такую отсрочку могли получить только полнородные братья/сетры погибших или пропавших без вести, а тех, у кого погибли неполнородные брат/сестра - мобилизовали.

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То есть, осталось 9 категорий военнообязанных, которые не имеют права на отсрочку от мобилизации.

Кому не предоставляется отсрочка от мобилизации 2024

Права на отсрочку не имеют такие категории военнообязанных:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, у которых есть задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки - в случае, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести и не отбывает наказание;

мужчины/женщины, которые ухаживают за женой/мужем с инвалидностью III группы;

некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если есть другие трудоспособные родственники, которые могут осуществлять уход);

военнообязанные, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;

военнообязанные, которые имеют статус "Ограниченно годный" (категорию отменили) - если ВВК (военно-врачебная комиссия) признает мужчину годным;

мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми - те, кто получил свидетельства о I и II группе инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр).

Также новое постановление Минсоцполитики вносит изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Согласно этому постановлению теперь те, кто содержит или ухаживает за больными родными и близкими/имеющими инвалидность, НЕ должны указывать в заявлении в ТЦК информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи и НЕ должны подавать документы, подтверждающие невозможность осуществления ухода другими членами семьи. Эту информацию предоставляют только военнообязанные, которые осуществляют уход за больными родителями жены, а уже ТЦК проверяет полученные данные по госреестрам.

Кроме этого, военнообязанные, у которых есть родители с инвалидностью I или II группы, больше НЕ должны устанавливать факт осуществления ухода - законодательство Украины предусматривает, что взрослые дети, которые имеют нетрудоспособных родителей, обязаны их содержать, и поэтому имеют право на отсрочку.

Также, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанный может не идти в ТЦК - достаточно просто написать заявление в произвольной форме и подать его в органы местного самоуправления и районных госадминистраций. Это заявление должны рассмотреть в течение 10 календарных дней и выдать акт.

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