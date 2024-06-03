От мобилизации освобождают мужчин (женщин), у которых жены (мужья) имеют инвалидность.

Наличие у жены (мужа) военнообязанного гражданина группы инвалидности является основанием для освобождения от призыва. Для этого необходимо предоставить в ТЦК соответствующие документы.

Как сообщает адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос 57-летнего мужчины, который имеет жену с третьей степенью инвалидности из-за онкозаболевания, в подобных ситуациях военнообязанные действительно не подлежат призыву.

От мобилизации освобождают мужчин (женщин), у которых жены (мужья) имеют инвалидность ІІІ группы, установленную вследствие:

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онкологического заболевания;

отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов;

наличия у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Военнообязанный, имеющий такое основание для освобождения от мобилизации, должен подать в ТЦК заявление и следующие документы:

свидетельство о браке;

документы в подтверждение инвалидности жены (мужа).

Таких военнообязанных ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию.

Мобилизация в Украине - последние новости

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после вступления в силу нового закона. В то же время глава государства сказал, что понимает мужчин, которые не хотят воевать, но подчеркнул необходимость мобилизации.

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