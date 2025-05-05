Наша страна нагревается быстрее, чем остальной мир.

В последние годы погода в Украине существенно изменилась. Жарких дней становится все больше. По словам климатологов, Украина нагревается значительно быстрее, чем большинство других стран мира. Об этом пишет "Телеграф".

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии изданию сообщила, что скорость потепления в Украине в течение 1961-2024 годов была почти в 2,5 раза выше, чем изменение глобальной температуры и опережала темпы изменения температуры воздуха в Северном полушарии и Европе.

Климатические изменения также повлияли на уровень увлажненности: засухи случаются чаще и длятся дольше. Хуже всего ситуация в южных областях, ведь изменения климата активизировали процессы опустынивания.

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"Именно поэтому мы видим, что площадь Алешковских песков увеличивается. К сожалению потеря Каховского водохранилища еще больше усилила эти процессы. Ожидается, что температура воздуха будет расти и в дальнейшем. Будет увеличиваться и дефицит осадков в этом регионе, что приведет к дальнейшему опустыниванию территории при отсутствии влаги", - прогнозирует эксперт.

Некоторые могут подумать, что такие условия открывают перспективы для выращивания тропических культур, например инжир, апельсины или оливки. Но климатологи предостерегают от чрезмерного оптимизма.

Зимы в Украине действительно становятся короче, а лето - теплее и длиннее, но это еще не значит, что мы перешли к средиземноморскому климату. Украина продолжает принадлежать к умеренной климатической зоне, где случаются заморозки.

Климатические беженцы в Украине

Напомним, ранее Вера Балабух предупредила, что в Украине могут быть климатические беженцы. Обычно это малообеспеченные слои населения, которые преимущественно не покидают пределы своей страны, например, Африки, а переселяются в другие, менее засушливые регионы, а затем возвращаются. Таким образом, в свое время сирийские беженцы "хлынули" в Европу, и теоретически могут оказаться и в Украине.

По ее словам, умеренный климат и природные ресурсы делают Украину привлекательным местом для проживания, особенно в условиях глобальных изменений климата. Наша страна имеет все шансы стать своеобразной "продовольственной житницей" мира, если не будет препятствий в виде войны.

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