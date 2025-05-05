По словам журналистов, ключевое пакистанское оружие осталось без нужного обеспечения.

Из-за возможной войны с Индией в Пакистане обнаружили дефицит артиллерийских боеприпасов, которые он в последнее время передавал Украине и Израилю. Об этом пишут индийские СМИ ANI News и Lokhma Times, ссылаясь на источники.

Как отметили в индийской разведке, с нынешними запасами Пакистану удастся поддерживать высокоинтенсивные боевые действия только четыре дня.

Такая нехватка началась из-за больших объемов экспорта боеприпасов в другие части мира, в которых продолжаются войны, а именно в Украину и Израиль.

Видео дня

По словам индийских журналистов, с начала полномасштабной войны в Украине пакистанские заводы по производству боеприпасов стали тайными поставщиками для Украины.

Отмечается, что только с февраля по март 2023 года Пакистан якобы отправил нашему государству 42 тысячи 122-мм ракет для систем "Град" БМ-21, 60 тысяч 155-мм гаубичных снарядов и еще 130 тысяч 122-мм ракет. Страна, как утверждают СМИ, заработала на этом 364 млн долларов.

Поэтому главное пакистанское оружие, а именно гаубицы М109 и ракетные системы "Град", осталось без нужного обеспечения.

Что происходит между Индией и Пакистаном

Как сообщал УНИАН, все началось с того, что в поселке в спорном регионе Кашмир в Индии боевики открыли огонь по туристам, в результате чего погибли 26 человек, еще 17 человек получили ранения.

Ответственность за нападение на себя взяла группировка "Кашмирское сопротивление". В своих соцсетях боевики написали, что в регионе начали жить более 85 тысяч "чужаков", в результате чего произошли "демографические изменения".

Известно, что регион Кашмир уже давно является объектом противостояния между Индией и Пакистаном, а также в незначительной степени между Индией и Китаем. Из-за этого региона Индия и Пакистан воевали уже три раза, последний раз это было в 1999 году после ядерных испытаний обеих стран, из-за чего конфликт стал еще более напряженным.

Также в ночь на 3 мая стало известно, что на границе Индии и Пакистана начались бои. Тогда в Госдепартаменте США призвали стороны "избегать эскалации".

Вас также могут заинтересовать новости: