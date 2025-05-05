Маркарова: Соглашение о недрах - важная часть будущих гарантий безопасности

Госпожа посол заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50. Стороны уже работают над реализацией договоренностей.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве - важная часть более широкой архитектуры безопасности. Об этом она отметила в эфире телеканала CBS, передает Укринформ.

Комментируя заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия "доведет войну до нужного результата", Маркарова отметила: "Не имеет значения, как мы интерпретируем то, что он говорит".

Госпожа посол отметила, что "мы просто должны понимать, что он является угрозой не только для Украины, но и для всех, кто считает, что нации должны жить мирно, не оспаривать границы друг друга и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве". Она добавила, что "Путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они этого не скрывают. Они поддерживают другие террористические режимы".

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Маркарова также прокомментировала недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Госпожа посол заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50:

"Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут зачислены как взнос в фонд. А Украина будет вкладывать средства из новых лицензий и проектов".

По ее словам, "это соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности", а фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. Поэтому, как отмечает Маркарова, в определенном смысле, это соглашение - важная часть будущих гарантий безопасности.

Госпожа посол добавила, что Украина и США "очень активно" работают над тем, чтобы соглашение заработало как можно скорее.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США

Напомним, 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Ключевыми положениями соглашения являются: полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной; равноправное партнерство США и Украины; национальная собственность защищена; никаких долгов.

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