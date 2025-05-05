Путин не намерен замедлять наступательные операции в Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет первоначальные цели своей войны в Украине и готовит россиян к тому, что война продлится еще долго. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны, анализируя пропагандистский фильм российского корреспондента Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", вышедший 4 мая.

"Путин продвигает идеал жертвенности на передовой и на внутреннем фронте, что говорит о попытке подготовить российское общество к более длительной войне на Украине и возможным будущим столкновениям с Западом", - говорится в отчете.

Аналитики подчеркивают, что Путин, в частности, пытается сформировать поддержку войны российским обществом через общие ценности. Он также обвинил Запад в "обмане" России после Минских соглашений 2015 года, "вероятно, в попытке убедить российскую внутреннюю аудиторию в том, что Россия не может вести переговоры с Западом и должна продолжать войну".

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"Заявления Путина на протяжении всего документального фильма указывают на то, что Путин, вероятно, не намерен замедлять наступательные операции или переходить к оборонительным операциям в Украине, а вместо этого пытается идеологически подготовить внутреннее российское общество к длительной войне", отмечают в ISW.

Российские официальные лица также последовательно активизировали усилия по милитаризации российского общества с начала полномасштабного вторжения России в Украину, что еще раз указывает на то, что Россия готовится к затяжному конфликту.

Заявления Путина о войне в Украине

Так, Путин заявил, что к полномасштабной войне против Украины якобы привело непризнание независимости и суверенности России Западом. По его словам, после распада Советского Союза Запад якобы хотел "добить" Российскую Федерацию, разделив на несколько частей.

Путин также заявил, будто бы его хотели спровоцировать на применение ядерного оружия в ходе войны против Украины.

Он также прокомментировал возможность примирения с Украиной. Он выразил убеждение, что в будущем примирение возможно.

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