Социологи ставят под сомнение, что поддержка войны среди россиян так высока, ведь респонденты боятся высказываться против.

Параноидальные патриоты в России боятся жестокой войны, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. Режим создал культ победы, но настроения в российском обществе все более мрачные, пишет The Times.

Россиянин Александр из окна наблюдает за репетицией парада к 80-летию победы над нацистской Германией. Звучат патриотические песни, вывешивают советские и российские флаги, на улицах маршируют военные. Возле его дома - объявление о наборе на войну в Украину, с обещанием выплат: 1,9 млн рублей единовременно, 5,2 млн - годовая зарплата.

В отличие от Второй мировой, сегодняшнюю войну ведет в основном наемная армия. Украинская разведка заявляет о 140-180 тыс. завербованных заключенных. Политолог Кирилл Рогов объясняет:

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"Люди знают, что идти воевать - это сознательное финансовое решение... нет ощущения, что это был великий акт героизма от имени страны".

27-летний ученый Александр говорит, что чувствует "вечную вину" за действия России. День победы для него - больше не о памяти, а о стыде: "В моем детстве День победы был праздником ветеранов. Теперь это главный день пропаганды".

Путин сделал культ победы центральной частью государственной идеологии, получившей в народе название "победобесие". В то же время власть милитаризирует молодежь: в 2024 году удвоен бюджет "Юнармии", несмотря на финансовые трудности.

Хотя официальная социология демонстрирует поддержку войны на уровне 70-80%, эксперты сомневаются в достоверности таких данных из-за страха респондентов.

Рогов отмечает: большинство пассивно поддерживает войну, но "не чувствует за нее никакой ответственности". Их патриотизм отличается от того, что пропагандирует Кремль. Полотолог пояснил: "Они не понимают причин этой войны. Они считают ее войной Путина".

Социолог Марина наблюдает рост апатии, даже среди бывших антивоенных россиян.

"Люди осознают, что они ни на что не могут повлиять... поэтому они решили, что не стоит об этом думать", - добавила социолог.

На примере провинций видно, как меняется отношение россиян к войне: когда-то собирали средства и плели сетки - теперь о событиях даже не помнят. Пропагандистские показы - пустые. На войне зарабатывают: ее называют "командировкой".

Репрессии глушат любое сопротивление. Оппозиция разгромлена, СМИ - "иностранные агенты". Россиянка Дайра Козырева получила почти 3 года за стихотворение Шевченко.

Ирина, 24-летняя преподавательница, говорит, что "фильтрует каждое слово". Она не говорит о войне даже с семьей - отец поддерживает Путина. Девушка говорит:

"Эти последние три года были похожи на петлю на моей шее".

Переговоры об окончании войны

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что у него не было необходимости применять ядерное оружие во время войны против Украины. При этом он добавил, что примирение между Украиной и РФ якобы "неизбежно".

Вчера стало известно, что США кардинально изменят подход к переговорам по Украине. США отходят от мирных переговоров по Украине, поскольку американскому президенту Дональду Трампу "нужно двигаться дальше".

Перед этим, США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине. Американские переговорщики заверили украинские власти, что намерены добиваться территориального обмена.

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