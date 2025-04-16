'Больше территорий, больше жертв': Путин стелет путь к переговорам через Сумы, - France 24

Диктатор будет пытаться убедить США, что он является победителем на фронте, поэтому не должен идти на уступки.

Ужасная атака России в Вербное воскресенье на город Сумы привлекла внимание к северному украинскому региону. Эксперты говорят, что наступление РФ на Сумщине имеет целью растянуть оборонительные линии Украины и создать видимость прогресса оккупантов на фронте - даже тогда, когда изнурительная война Москвы на востоке заходит в кровавый тупик, пишет France 24.

За несколько недель до того, как ракеты "Искандер-М" ударили по Сумах, город уже жил под тенью войны. Сумы стали приютом для сотен гражданских из приграничных сел.

"Ежедневно в Сумах мы видели несколько сотен людей, которые прибывали в город в поисках убежища", - рассказал корреспондент Джеймс Андре. "Они спасались от постоянных атак беспилотников и артиллерийских снарядов, которые стали повседневным явлением для селян, живущих вблизи границы".

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Эскалация началась после того, как Россия вернула контроль над участком в Курской области. "Россия сейчас нажимает на свое преимущество, оттесняя украинские силы от Курска и перенося импульс в Украину", - сказал Андре. "Сумы - главный город на их пути".

Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев назвал удар РФ по центру Сум "оппортунистическим преступлением", ставшим возможным из-за близости к границе:

"Двойные удары посылают сигнал о том, что Путину все равно и что Трампу нужно пойти на еще больше уступок российской стороне. Они показывают, что Путин уверен, что еще много украинских территорий, которые нужно захватить, и еще много жизней, чтобы забрать, прежде чем он захочет сесть за стол переговоров".

Для чего Путину Сумщина?

В марте, во время визита в Курск, Путин поручил военным создать буферную зону вдоль границы. Французский генерал в отставке Жером Пеллистранди отметил:

"Пока рано говорить, хотят ли россияне захватить часть Сумской области или создать буферную зону на границе, чтобы предотвратить повторение Курского наступления. В любом случае россияне не упустят тактической возможности захватить территорию и разрушить оборону Украины".

В начале года Москва не контролировала ни одной части Сумщины. По состоянию на апрель - уже около 95 км². "Скорость, с которой Россия отбила Курск, была довольно неожиданной... Поэтому справедливо сказать, что они имеют динамику, и могут соблазниться продвигаться еще дальше", - отметила Вероника Понисцякова из Университета Портсмута.

"Россияне все еще продвигаются вперед, но Украина держится фактически, какой бы высокой ни была цена", - добавил Пеллистранди.

Он отметил, что украинская армия лучше оснащена, чем осенью: "Они также создали более прочную оборону, хотя это обязательно означает, что они в основном отказались от надежды отвоевать утраченную территорию - по крайней мере военным путем".

"Тем временем с российской стороны промышленность вооружений в самом разгаре, и они начали новый набор кадров. И все же они все еще не могут обеспечить решающий прорыв... Это проблема для Путина, которому не будет много чего показать на ежегодном параде ко Дню Победы 9 мая", - добавил генерал.

По мнению аналитиков, Москва пытается показать преимущество на фронте, чтобы склонить администрацию Трампа к уступкам.

"Мы точно можем сказать, что эта война - это не только боевые действия, но и представление о том, кто имеет преимущество - как внутри страны, так и за рубежом", - говорит Понисцякова. "Особенно это касается Соединенных Штатов, которые собираются играть важную роль в любых переговорах. Атаки на Сумы указывают на то, что Россия пытается навязать США, что она является стороной-победителем и поэтому не должна идти на уступки. И, кажется, американцы вполне могут слушать".

Атака на Сумы

Утром в воскресенье, 13 апреля 2025 года, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Сум. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, враг атаковал город двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23.

В результате удара погибли 35 человек, в том числе двое детей. Более 120 человек пострадали. Российская атака также вызвала существенные разрушения.

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