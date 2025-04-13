Министр иностранных дел Чехии не стеснялся в выражениях и прямо заявил, что Россией руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не хотят мира.

Европейские лидеры выступили с заявлениями, в которых осудили российский удар по центру города Сумы, в результате которого, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон написал: "Все знают, что эту войну Россия начала сама. И сегодня очевидно, что Россия сама хочет ее продолжать - с вопиющим пренебрежением к человеческим жизням, международному праву и дипломатическим усилиям президента Трампа".

Он в очередной раз подчеркнул, что нужны решительные меры для установления прекращения огня. "Франция неустанно работает над достижением этой цели вместе со своими партнерами", - отметил Макрон.

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Поражен жестоким ударом россиян по Сумах также и президент Литвы Гитанас Науседа. "Еще одно мерзкое российское военное преступление - на этот раз в самом центре Сум. Это пощечина всем, кто стремится и желает мира. Цивилизованный мир должен применить силу, чтобы остановить этих варваров, которые убивают мирных жителей и детей. Наши сердца с семьями жертв", - прокомментировал литовский лидер.

Представительница НАТО Элисон Хартнаписала: "Ужасные кадры из центра Сум, где российские баллистические ракеты убили десятки и серьезно ранили еще больше обычных гражданских. Наши мысли с украинским народом в этот священный для многих день".

Возмутился ужасным ударом РФ по центру украинского города и глава Европейского Совета Антониу Кошта. "Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила", - подчеркнул он.

Также не остались в стороне и глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Сегодня утром в Сумах произошли ужасные события, когда жители города собрались на Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты. Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, тогда как Украина приняла бесспорное прекращение огня", - высказала свое мнение Каллас.

"Я думаю обо всех, кто выжил после ужасного нападения на город Сумы. Россия не хочет меняться, Россия не стремится к миру. Ею руководят убийцы, которые ежедневно доказывают, что они не стремятся к миру. Чешская Республика остается с Украиной", - эмоционально высказался Липавский.

Также удар россиян прокомментировала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которую шокировал циничный удар россиян по украинскому городу именно в Вербное воскресенье. "Баллистические ракеты попали в центр города. И это именно тогда, когда верующие собрались на богослужение по случаю Вербного воскресенья! Еще одно военное преступление в череде многих! Соболезнования семьям погибших", - написала дипломат.

Удар по Сумах

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Сумах. Количество погибших и раненых в результате удара постоянно увеличивается. Известно, что погибли 32 человека, среди которых двое детей, еще 83 человека пострадали.

Россия ударила по городу Сумы утром 13 апреля двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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