Удар по Сумам будет неудачей РФ. Это вписывается в давно сложившуюся тактику России - и Вашингтон это знает.

Кровавый удар России по Сумам не является "досадной ошибкой" или случайностью. Это еще один пример долгосрочной российской военной тактики, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. Об этом пишет редактор отдела общественного мнения Politico, обозреватель Джейми Деттмер.

Трамп оправдывает Путина

Всего через несколько часов после того, как в результате российского ракетного удара по Сумам погибли 35 человек, а еще более ста получили ранения, президент США Дональд Трамп охарактеризовал это нападение как "ужасную вещь". В то же время он предположил, что, возможно, это была ошибка, подчеркнув, что умышленности не было.

Его слова сильно контрастируют с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который сказал: "Только полностью сумасшедший подонок может действовать так". Также заявление Трампа противоречит комментариям его же спецпредставителя Кита Келлога, который заявил: "Этот удар по Сумам переходит любую грань приличия".

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Деттмер пишет:

"Кремль отрицает преднамеренные нападения на гражданское население, что считается военным преступлением согласно международному праву. Но атаки России были хорошо задокументированы - удары по больницам, школам, роддомам, театрам... список можно продолжать. Это устоявшаяся военная стратегия Москвы. Это никогда не подход сердца и ума, скорее - железный кулак".

Ранее Пентагон прямо отмечал: "Мы оцениваем, что Россия сознательно наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы терроризировать население и деморализовать украинцев". И такая тактика продолжается до сих пор.

Именно поэтому российские войска годами атакуют энергетическую систему Украины. Как говорил мэр Киева Виталий Кличко в конце 2022 года: "Они хотят заморозить нас, уничтожить электричество, отопление, генераторы".

Сирийская тактика и путинская стратегия

Двойной удар по Сумам - преднамеренный. После первого взрыва, через пять минут, последовал второй, нацеленный на спасателей. Это распространенная российская тактика - похожая на те, что использовались в Сирии, где целенаправленно поражали больницы, рынки, жилые кварталы.

И тогда, и сейчас Москва оправдывает свои действия заявлениями о "военных целях". Министерство обороны РФ после атаки по Сумам утверждало, что ракеты якобы поразили штаб украинских военных, а гибель гражданских стала следствием "использования мирного населения как живого щита".

Эти аргументы уже звучали в Сирии, когда удары приходились на рынки в час пик и лагеря беженцев. Автор статьи видел это лично, находясь на севере страны.

Война, которую ведет Путин, - это тотальная война без правил, пишет журналист. Вспоминаются зверства в Буче и Ирпене, а также кампания бомбардировок в Грозном в 1999 году, вынудившая более 100 тысяч человек покинуть город.

На этом фоне реакция Трампа выглядит как попытка избежать открытого конфликта с Кремлем, который, возможно, все еще хочет создать впечатление готовности к мирным переговорам. Но атака на Сумы - очередное доказательство того, что для Путина такие переговоры имеют смысл только на его условиях.

В марте госсекретарь США Марко Рубио отметил: "План А - прекращение огня", а главной целью Вашингтона является быстрое прекращение боевых действий. Но Путин отказался от 30-дневного перемирия, которое поддержала Украина. После телефонного разговора с Трампом РФ сразу начала новую волну атак на украинские города.

Обещание Путина приостановить удары по энергосистеме на 30 дней выглядело чисто тактически - морозы уже отступили, а Украина тем временем достигла прорыва, расширив дальность своих ракет "Нептун" до 1000 км.

Переговоры между спецпредставителем США Стифом Уиткоффом и Путиным, продолжавшиеся даже в прошлую пятницу, снова сопровождались оптимистичными словами: "Мы на пороге чего-то очень важного". Но уже на следующий день Песков заявил, что четкого плана договоренностей между Москвой и Вашингтоном нет.

"А украинцам, тем временем, остается только держаться", - подытожил обозреватель.

Атака на Сумы

Утром в воскресенье, 13 апреля 2025 года, российские оккупационные войска нанесли удар по центру Сум. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, враг атаковал город двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23.

В результате удара погибли 35 человек, в том числе двое детей. Более 120 человек пострадали. Российская атака также вызвала существенные разрушения.

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