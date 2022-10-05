В РФ проводили скрытую мобилизацию еще с мая, когда российскую армию постигли первые серьезные провалы на фронте.

Россия начала проводить скрытую мобилизацию населения еще в мае после серьезных неудач регулярной армии в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в программе "Орестократия".

"Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались", – заявил Скибицкий.

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В это же время в армии России стали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение "боевого армейского резерва страны". Частные военные компании в России начали активно рекрутировать людей, а также появились так называемые патриотические батальоны. При этом набор в такие батальйоны должны были делать все федеральные образования РФ.

"Было множество признаков проведения скрытой мобилизации, однако об этом никто не говорил", - подчеркнул Скибицкий.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале проведения в стране частичной мобилизации.

По официальным данным, призвать должны были 300 тысяч человек, среди которых только военнослужащие, пребывающие в запасе. В то же время в СМИ сообщили о планах мобилизовать около 1 млн человек.

Ранее также стало известно о том, что в России мобилизованных отправляют из учебных центров обратно из-за проблем с обеспечением.

Кроме того, среди призванных были зафиксированы несколько случаев смертей. По данным журналистов, за последние дни в РФ скончались семь человек на призывном либо сборном пунктах или в полиции. Военный эксперт Олег Жданов объясняет это тем, что в стране практически исключили из мобилизационного процесса медкомиссии.

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